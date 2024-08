- Из-за предполагаемого невыплаты алиментов Оливером Пошером, Амира сохраняет 100 000 евро заработка.

Впервые после развода с Оливером Пochером Амира Али появилась на публике со своим прежним именем и одержала победу над певицей Ванessой Май в "Победи звезду" в субботу вечером. Ведущий шоу имел преимущество, выиграв 100 000 евро после 14 игр.

"Я не помню, чтобы так сильно волновалась так долго. Я дрожала, ликовала, испытала краткий момент отчаяния. Это было настоящее эмоциональное приключение. Но это было потрясающе! Я даже не осознала, что выиграла, пока Ваннесса не сказала мне. THEN I just exploded with excitement," - поделилась 31-летняя Амира после. У нее большие планы на выигрыш.

"Поскольку я в настоящее время строю дом для себя и своих двоих сыновей в Кельне, и к сожалению, вопреки его публичным заявлениям, мой бывший муж Олли Пochер не выполняет свои обязательства по выплате алиментов, я оставлю 100 000 евро при себе," - раскрыла она Бильду.

Амира Али утверждает, что Олли Пochер не платит алименты

Али и Пochер поженились в 2019 году, и их развод был завершен в июле. По словам Амиры Али, она добровольно отказалась от алиментов во время процесса развода. Однако во время подкаста "Любовь и жизнь" с ее братом Хима Али она указала на соглашение, касающееся детей. Тем не менее, Олли Пochер не выполнял свои обязательства по выплате алиментов в течение целого года, несмотря на то, что их двое сыновей в основном живут с ней - "даже если Олли изображает это иначе", - сказала она Бильду.

Планы по использованию выигрыша "Победи звезду" теперь включают в себя меблировку новых детских комнат. После своей победы Оливер Пochер быстро насмешливо прокомментировал это в Instagram: "Ну, теперь некоторые счета можно оплатить!" В истории он также насмехался: "Математика не была ее сильной стороной..." и упоминал случаи предполагаемых математических ошибок Амиры Али, такие как "доход во время и после отношений" или "даты рождения детей".

Примечательно, что "Победи звезду" - это популярное шоу среди знаменитостей, которое не автоматически направляет выигрыши на благотворительность. Значительный денежный приз существенно мотивирует знаменитостей на то, чтобы дать все силы во время часто затяжного прямого эфира. Однако этот аспект часто критикуется зрителями. Даже когда делаются пожертвования, как это happened в 2021 году, когда богатая телезвезда Кармен Гейсс была критически воспринята за желание пожертвовать только половину своего выигрыша.

Амира Али упомянула своего бывшего мужа Олли Пochера в интервью с Бильдом, где говорилось о его якобы невыполненных обязательствах по выплате алиментов. В своей победной речи после выигрыша 100 000 евро на "Победи звезду" Амира Али также упомянула Оливера Пochера, сказав, что выигрыш будет использован для ремонта нового дома и детских комнат.

Читайте также: