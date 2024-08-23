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Из-за предложенного перехода от замены церковных платежей.

 and  James Williams
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В ответ на предложение упразднить материальную помощь религиозным учреждениям, премьер-министр...
В ответ на предложение упразднить материальную помощь религиозным учреждениям, премьер-министр Нижней Саксонии, Вайль, выражает свое несогласие. (Архивное фото)

- Из-за предложенного перехода от замены церковных платежей.

Стефан Вайль, министр-президент Нижней Саксонии, выразил несогласие с предложенным федеральным правительством законом, цель которого - прекратить финансовую помощь церквям в Германии. Несмотря на то, что прекращение финансовой помощи церквям является конституционным требованием, политик от СДПГ сказал "Новой Оснабрюcker Zeitung", что многие федеральные земли сейчас испытывают такое финансовое напряжение из-за различных проблем, что сделать такие выплаты церквям в настоящее время невозможно.

Церкви в Германии получают эти государственные выплаты в качестве компенсации за конфискацию церковной и монастырской собственности во время секуляризации в 19 веке. Кроме Гамбурга и Бремена, все другие федеральные земли ежегодно выделяют финансовую поддержку как католическим, так и протестантским церквям. В целом, это составляет около 550 миллионов евро в год по всей стране. Коалиция "трафик свет" теперь планирует распределять эти средства между церквями, тем самым отделяя церковь от государства.

В июне Маркус Зёдер, министр-президент Баварии, призвал положить конец дискуссиям о государственной финансовой помощи. "Я хочу, чтобы это finally put on ice once and for all", - сказал политик от ХСС в то время. Большинство его коллег также разделяли это мнение.

Вайль также признал широкое согласие среди земель по этому вопросу: "Все, что я могу посоветовать, это не торопиться с реализацией этих планов". У федерального правительства "есть другие приоритеты" в настоящее время.

Предложенный федеральным правительством закон о прекращении финансовой помощи церквям в Германии встретил opposition от различных federal states, в том числе Нижняя Саксония, из-за их financial constraints. Несогласие federal government's plan распределить эти средства для отделения church and state было широко признано среди многих государственных лидеров.

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