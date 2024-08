- Из-за постоянных предпочтений музыкальная группа продолжает выступать в интимных местах.

Инди-рок-группа Леониден из Киля представит свой новый альбом "Изысканные грустные песни" 23 августа. Вокалист Якоб Амр и гитарист Леннарт Эйкке дают интервью новостному агентству spot on news, где говорят о депрессивных песнях, разбитых сердцах и немецком языке. Они также обсуждают влияние своих страстных выступлений, любовь к украденным вещам на концертах и международные амбиции.

В каком смысле ваш альбом называется "Изысканные грустные песни"?

Якоб Амр: "Изысканный" в немецком языке переводится как "элегантный", но это немного более тонкий смысл. Это означает, что мы со времен основания группы создаем сложные грустные песни. Несмотря на то, что название альбома может вызывать образы тумана и человека в костюме, страстно поющего глубоким голосом, на самом деле мы делаем именно это: мы всегда вкладывали много времени и усилий в создание наших песен и сосредоточение на меланхоличных темах. Мы хотим опровергнуть образ группы, как веселых ребят. Да, есть веселье, но оно более грустное.

Леннарт Эйкке: К этому времени уже всем должно быть понятно, что такое "грустные песни". Если сесть за пианино и выпустить свои эмоции, как это делает Том Оделл, то сомнений в значении не остается. Мы просто интерпретируем эти эмоции по-своему.

Можно ли глубже чувствовать и выражать эмоции на родном языке, или когда-то рассматривалось возможность петь на немецком?

Леннарт: Смешно, что нас часто классифицируют как немецкие поп-группы. Музыкально мы мало похожи на традиционную немецкую поп-музыку. Мы вдохновляемся группами, подобными Radiohead и Nirvana. Несмотря на то, что многих немецких групп поощряют записываться на немецком, в наше глобально связанное время это кажется бессмысленным. Мир более связан, чем 20 или 30 лет назад, и песни в основном потребляются через платформы, подобные Spotify и YouTube, которые в основном на английском. Ограничивать себя пением на немецком просто не имеет смысла.

Якоб: В наши дни это стало шуткой, что наш следующий альбом будет выпущен на немецком. Я ценю немецкий язык, но он может быть иногда чересчур лиричным и интеллектуальным, что может не лучшим образом сочетаться с нашими меланхоличными темами.

Песня "А миллион разбитых сердец" исследует идею о том, что даже после тысячи грустных песен последует еще одна. Какой секрет преодоления разбитого сердца?

Якоб: Если следовать совету, данному в первой строке песни, отвлечение - это лекарство. Несмотря на то, что это худший совет, который только можно получить, так как он редко приносит облегчение и вы никогда не почувствуете себя лучше, иногда признать свои чувства и позволить себе почувствовать себя плохо может быть полезным. Или когда кто-то протягивает руку и побуждает вас заниматься приятными вещами и отпустить, это тоже может помочь. Разбитое сердце подобно болезни, такой как грипп, некоторые люди выбирают самопомощь, а другие - более агрессивные методы. В конце концов, время, хоть и неприятное, залечит раны.

Роси, бас-гитаристка группы, присоединилась в 2021 году. Изменилась ли динамика группы в результате?

Инди-рок-группа Леониден из Киля представит свой новый альбом "Изысканные грустные песни" 23 августа. Вокалист Якоб Амр и гитарист Леннарт Эйкке дают интервью новостному агентству spot on news, где говорят о депрессивных песнях, разбитых сердцах и немецком языке. Они также обсуждают влияние своих страстных выступлений, любовь к украденным вещам на концертах и международные амбиции.

Леннарт: Ее приход дал значительный импульс. Во-первых, Роси - замечательный музыкант, и ее вклад в группу бесценен. Когда она впервые присоединилась как гостья, стало ясно, что она отлично вписывается. Ее присутствие вернула нам энергию, которая была подорвана пандемией и отменой или переносом концертов. Это было грустно для нас как для группы, любящей выступать на сцене. Но отсутствие концертов также привело к изменениям. Мы были вынуждены адаптироваться и переоткрыть для себя общую страсть к музыке. С приходом Марки в группу мы вышли из зоны комфорта и написали более разнообразный альбом.

Как вы примиряетесь с восприятием других: все еще считается чем-то необычным, когда женщина играет в мужской группе?

Якоб: К сожалению, да. Преимущество в том, что Марки не соответствует образу тихого басиста, прячущегося за другими членами группы. Вместо этого она динамичный вокалист, как и мы. Мы не нанимали женщину, чтобы соответствовать политической квоте или заполнить пробел в группе; это было чистое человеческое совпадение. Навыки Марки были бы неважны, если бы мы не ладили с ней на личном уровне.

Леннарт: Для нас наличие женщины в мужской группе никогда не было проблемой. Со временем у нас была разнообразная команда, в том числе женщины, так что это не казалось восстанием внутри.

Якоб: Всё, абсолютно всё (смеется). Но вы учитесь: Леннарт теперь имеет почти неразрушимые ремни для гитары и его гитары теперь круглые и легкие, а не тяжелые и острые. Было время, когда Леннарт кусал Джамина. Он клал горчицу на свою спину, что жгло, как ад, и ему приходилось ходить к дерматологу. Никто не выиграл там (смеется).

Леннарт: Я тоже попадал в переделку за кулисами, однажды мой палец оторвался и все вокруг было в крови. Но это часть нашей работы, выпустить пар и не быть слишком осторожным. Это наше пространство, где мы можем расслабиться. Вот почему мы выходим на сцену.

Вы снова играли на различных фестивалях. Какие были лучшие моменты?

Леннарт: Это лето отмечено большим контрастом в программе. Мы играем на самых больших фестивальных сценах, которые у нас когда-либо были. Было потрясающе играть на Hurricane перед 55 000 человек. В то же время мы играем небольшие клубные шоу по дороге на фестивали, перед 100 людьми, места, которые мы играли пять или шесть лет назад и не играли бы сегодня. От этих высокопрофессиональных фестивалей до этих DIY-шоу, где мы запихиваем все на сцену два на два метра, все это волнительно. Такова эта группа, искать эти приключения. Другие люди могут пойти в парк аттракционов, а мы играем концерт в слишком маленьком месте с 100% влажностью (смеется).

Группа Леониден снова ударила, вы любите взять "сувенир" с фестивалей, который затем продаете в своем магазине. Как это все началось?

Леннарт:

Якоб: Нам нужно было немного выпустить пар (смеется). В первый раз мы взяли маленький знак из маленького магазина в Билефельде. Мы не хотели сделать из этого дело в стиле Робин Гуда. Мы просто хотели взять что-то.

Леннарт: Идея пришла от того, что мы всегда были в дороге несколько лет назад и было нормально брать много еды перед отъездом, потому что мы не знали, сколько времени проведем в машине. Мы не привыкли видеть холодильники, полные везде. THEN the idea came to sell stolen goods in our shop, apart from T-shirts and records, because we were always short on cash (laughs).

Вы также решили играть меньшие шоу помимо фестивалей и много путешествовать на своих живых выступлениях. Тема психического здоровья тоже актуальна для вас?

Якоб: Я думаю, мы теперь структурируем перерывы немного более разумно. Не знаю, началось ли это с принудительного перерыва из-за короны, но я чувствую, что мы стали немного разумнее. Но когда я общаюсь с другими артистами, я понимаю, что мы все еще полностью сумасшедшие. Мы высокопроизводительные люди, и вам не нужно брать страницу из нашей книги. Если кому-то нужен перерыв, мы полностью уважаем это и позволяем это, но это случается редко.

Леннарт: Действительно, если нам нужен перерыв, например, чтобы записать альбом, мы можем это сделать сейчас. Мы не так сильно зависим от необходимости туров, иначе вся финансовая структура рухнет. Мы можем взять гораздо более здоровое время. С другой стороны, психическое здоровье для нас означает, что хорошо быть на туре. Это всегда стрессово и интенсивно, но это то, что мы хотим делать, и где мы чувствуем себя как дома, где-то в туристическом автобусе и на сцене. Это может дать вам много сил. И мы смогли значительно улучшить наши структуры. Мы больше не ездим по стране на своем собственном Sprinter.

Вы возвращаетесь на тур осенью, включая шоу в Великобритании. Как это отличается от шоу здесь?

Леннарт: Концерты, очевидно, намного меньше. Зрители обычно смесь тех, кто открыл нас на шоу поддержки, и горстка студентов Erasmus, которые видели нас в Гамбурге или Мюнхене и рады увидеть нас за 15 евро (смеется). Вам, вероятно, придется отправиться очень далеко, например, в Малайзию, чтобы не найти этого.

Кстати, это будущая цель играть больше международных шоу?

Якоб: Как мы показали этим летом, приключения, которые нас возбуждают, тоже прямо у нас на пороге. Вам не нужно играть тур в Новой Зеландии, вы можете просто поехать в Бонн снова. Но я люблю открывать мир через музыку. Я не настоящий путешественник, так что если бы нам предложили тур в Японию на следующей неделе, мы бы собрали вещи сразу. Я был бы за это, но я не стал бы ставить это в свой список желаний, это было бы présomptueux. Тогда я не ценил бы привилегию, которую уже имею, живя этой жизнью.

Леннарт: Год имеет только 365 дней, и мы полностью забронированы. Для нас важно не только играть в Мюнхене, Гамбурге, Лейпциге и Берлине, но и в Фульде, Трире или Тюбингене. Если это сработает, мы бы сказали "да" сразу, но у нас также нет времени думать о туре в Аргентине прямо сейчас.

Якоб: Реальность такова, что группы, которые отправляются за границу и возвращаются счастливыми, создавая впечатление, что они добились успеха, обычно потратили 100 000 евро, чтобы это произошло. Финансово мы еще не в таком положении (смеется). Это реальность для групп, работающих в контексте DIY и фактически делающих все сами.

Леннарт: Что касается названия "Совершенно грустные песни", оно может suggererовать серьезную и изысканную балладу, но наши песни глубоко слоены с меланхоличными темами и требуют значительного времени и усилий для создания.

Якоб: Что касается пения на немецком языке, мы считаем, что глобальный музыкальный рынок в основном потребляет музыку через платформы, такие как Spotify и YouTube, которые в основном на английском языке. Ограничение себя немецкими текстами, возможно, не имеет смысла в сегодняшнем взаимосвязанном мире.

Читайте также: