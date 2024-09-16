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Из-за опасений со стороны членов группы, Jane's Addiction отменяет оставшиеся даты тура, с акцентом на благополучие их фронтмена Перри Фаррелла.

После недавней ссоры за кулисами между членами группы Перри Фаррелом и Дэвидом Наварро из Jane's Addiction запланированные концерты группы отменены.

 and  Carmen Simpson
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В Дублине, Ирландия, 28 июня 2024 года, Дэвид НАVARРО и Перри ФЕРРАР, оба из Jane's Addiction,...
В Дублине, Ирландия, 28 июня 2024 года, Дэвид НАVARРО и Перри ФЕРРАР, оба из Jane's Addiction, вышли на сцену в парке Тринити-колледжа и устроили захватывающее выступление.

Из-за опасений со стороны членов группы, Jane's Addiction отменяет оставшиеся даты тура, с акцентом на благополучие их фронтмена Перри Фаррелла.

В понедельник музыкальная группа разместила объявление в своем аккаунте Instagram под названием "заявление", в котором объявила о приостановке своей деятельности на неопределенный срок, что привело к отмене оставшихся концертов их тура.

После этого заявления Наварро, вместе с членами Jane's Addiction Perkins и Avery, разместили совместное "заявление" в своих личных аккаунтах Instagram. Они подчеркнули, что отмена тура была связана с повторяющимся поведением и проблемами со здоровьем вокалиста Фаррела.

Их сообщение выражало искреннюю заботу о благополучии и безопасности Фаррела как лично, так и в коллективе, что привело к принятию этого трудного решения. Они надеялись на его быстрое выздоровление и терапевтическую помощь.

Выражая сожаление по поводу приостановки тура, они отметили, что не было никакого реального решения, которое могло бы гарантировать безопасную среду для выступлений или стабильно выдающиеся выступления каждый вечер.

С тяжелым сердцем они завершили свое заявление.

Журналисты CNN связались с представителем Фаррела за комментарием.

Возврат средств за отмененные концерты будет произведен по месту первоначальной покупки билетов, а также тем, кто приобрел билеты через вторичные платформы, рекомендуется связаться с ними напрямую.

На видеозаписях, сделанных в пятницу во время концерта в Бостоне, Фаррелл и Наварро были замечены в жаркой перепалке на сцене.

Изначально тур должен был возобновиться в Торонто в среду, но они ранее отменили концерт в Коннектикуте из-за этой стычки.

Тур был запланирован на завершение в Лос-Анджелесе в октябре.

Из-за психического здоровья и повторяющихся поведенческих проблем вокалиста Фаррела члены группы решили сделать перерыв в своей деятельности, отменив оставшиеся концерты тура ради его благополучия и успеха выступлений. Несмотря на это, они выразили надежду на его быстрое выздоровление и будущую терапевтическую поддержку.

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