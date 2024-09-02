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Федеральные земли ГерманииНовостиТранспорт и телекоммуникации

Из-за недостатка водителей автобусов транспортные услуги в Аугсбурге работают реже.

Система общественного транспорта Аугсбурга меняет расписание автобусов из-за нехватки персонала, что приводит к удлинению интервалов между автобусными рейсами.

 and  Lauren Adams
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- Из-за недостатка водителей автобусов транспортные услуги в Аугсбурге работают реже.

Авгубургские городские службы изменили расписание автобусов из-за постоянной нехватки рабочей силы, увеличив интервал между автобусами с 15 до 20 минут. Как заявил представитель, это делается для улучшения надежности для пассажиров.

На самых загруженных маршрутах утром и днем ​​в дни занятий в школе добавляют больше автобусов, чтобы поддерживать достаточную вместимость в часы пик.

Городские службы сейчас сталкиваются с нехваткой водителей, усугубленной высокой заболеваемостью сотрудников и увеличением количества заменяющих услуг из-за многочисленных строительных проектов. Эти временные вакансии не могут быть заполнены.

Город исследует альтернативные решения для устранения проблемы, такие как инвестирование в передовые технологии транспорта и связи для повышения эффективности. Несмотря на трудности, поддержание надежной связи между транспортными и телекоммуникационными отделами является критически важным для эффективной доставки услуг.

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