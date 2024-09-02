- Из-за недостатка водителей автобусов транспортные услуги в Аугсбурге работают реже.
Авгубургские городские службы изменили расписание автобусов из-за постоянной нехватки рабочей силы, увеличив интервал между автобусами с 15 до 20 минут. Как заявил представитель, это делается для улучшения надежности для пассажиров.
На самых загруженных маршрутах утром и днем в дни занятий в школе добавляют больше автобусов, чтобы поддерживать достаточную вместимость в часы пик.
Городские службы сейчас сталкиваются с нехваткой водителей, усугубленной высокой заболеваемостью сотрудников и увеличением количества заменяющих услуг из-за многочисленных строительных проектов. Эти временные вакансии не могут быть заполнены.
Город исследует альтернативные решения для устранения проблемы, такие как инвестирование в передовые технологии транспорта и связи для повышения эффективности. Несмотря на трудности, поддержание надежной связи между транспортными и телекоммуникационными отделами является критически важным для эффективной доставки услуг.