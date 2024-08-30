- Из-за их упора на безопасность они выступают за регулируемую иммиграцию.

Министр-президент Нижней Саксонии Стефан Вайль (SPD) положительно оценил план безопасности, предложенный федеральным правительством в ответ на инцидент с ножом в Золингене. "На первый взгляд, план выглядит позитивно в целом", - сказал политик. "Однако для тщательной оценки пока рано; сначала нужно изучить детали".

Вайль похвалил единство позиций СДПГ, Зеленых и FDP по этому вопросу. "Это довольно примечательное согласие", - сказал глава правительства. Он также высоко оценил решение федерального правительства привлечь к процессу земли.

"Речь идет о многих маленьких болтах"

"Мы все хотим, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности в нашей стране, а миграция была управляемой и регламентированной", - сказал Вайль. "Тем не менее, никто не должен создавать впечатление, что есть значительный рычаг для дальнейшего существенного сокращения нелегальной миграции. Речь идет о многих маленьких болтах, и позитивно, что коалиция "траffic light" согласовала общий подход".

Канцлер федерального правительства Олаф Шольц (СДПГ) объявил о создании рабочей группы по безопасности и миграции, в которую войдут представители трех партий коалиции, а также земель и крупнейшей оппозиционной силы "Союз". В настоящий момент Нижняя Саксония совместно председательствует в конференции министров-президентов.

Предложенный план безопасности предусматривает ужесточение правил ношения ножей в общественных местах, повышение требований к разрешению на оружие и отзыв определенных льгот для заявителей на убежище.

Вайль похвалил реакцию федерального правительства на "ножевую атаку" в Золингене, назвав это положительным шагом к улучшению безопасности. Предложенный план безопасности, включая ужесточение правил ношения ножей и требований к разрешению, является частью ответа федерации.

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