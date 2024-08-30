Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНападение ножом

Из-за их упора на безопасность они выступают за регулируемую иммиграцию.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Глава земли Нижняя Саксония Вайль хвалит единство коалиции трафика, но хочет присмотреться к...
Глава земли Нижняя Саксония Вайль хвалит единство коалиции трафика, но хочет присмотреться к деталям плана безопасности.

- Из-за их упора на безопасность они выступают за регулируемую иммиграцию.

Министр-президент Нижней Саксонии Стефан Вайль (SPD) положительно оценил план безопасности, предложенный федеральным правительством в ответ на инцидент с ножом в Золингене. "На первый взгляд, план выглядит позитивно в целом", - сказал политик. "Однако для тщательной оценки пока рано; сначала нужно изучить детали".

Вайль похвалил единство позиций СДПГ, Зеленых и FDP по этому вопросу. "Это довольно примечательное согласие", - сказал глава правительства. Он также высоко оценил решение федерального правительства привлечь к процессу земли.

"Речь идет о многих маленьких болтах"

"Мы все хотим, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности в нашей стране, а миграция была управляемой и регламентированной", - сказал Вайль. "Тем не менее, никто не должен создавать впечатление, что есть значительный рычаг для дальнейшего существенного сокращения нелегальной миграции. Речь идет о многих маленьких болтах, и позитивно, что коалиция "траffic light" согласовала общий подход".

Канцлер федерального правительства Олаф Шольц (СДПГ) объявил о создании рабочей группы по безопасности и миграции, в которую войдут представители трех партий коалиции, а также земель и крупнейшей оппозиционной силы "Союз". В настоящий момент Нижняя Саксония совместно председательствует в конференции министров-президентов.

Предложенный план безопасности предусматривает ужесточение правил ношения ножей в общественных местах, повышение требований к разрешению на оружие и отзыв определенных льгот для заявителей на убежище.

Вайль похвалил реакцию федерального правительства на "ножевую атаку" в Золингене, назвав это положительным шагом к улучшению безопасности. Предложенный план безопасности, включая ужесточение правил ношения ножей и требований к разрешению, является частью ответа федерации.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Антиципирует его дебютное выступление как тренера в мюнхенской «Арены», сообщает Винсент Компани.
Федеральные земли Германии

Компания хвалит Киммича, но остается критичной к совету капитана Нагельсману

Главный тренер страны назначает Джошуа Киммиха капитаном команды, несмотря на некоторые колебания тренера Баварии Компани. Бельгиец с нетерпением ждет своего дебюта дома.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Пожарные службы якобы боролись с пожаром в течение многих часов.
Федеральные земли Германии

Конный транспортный транспорт зажигает на дороге.

Водитель грузовика для перевозки лошадей обнаружил дым, исходящий из кабины на A9 и оперативно отреагировал. К сожалению, последующий пожар причинил значительный ущерб и вызвал сильную пробку на дороге.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Подготовка к принудительной перемещении в Афганистанsohnлась по всей стране в течение нескольких...
Федеральные земли Германии

Пять человек афганского происхождения, из Нижней Саксонии, должны были быть вывезены на самолете.

Для первого случая после установления режима «Талибан» Германия депортирует 28 человек в Афганистан. В эту группу входят осужденные из Нижней Саксонии.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Экономическая обстановка в существенных секторах восточной Германии заметно ухудшилась в августе.
Федеральные земли Германии

Институт ИФО сообщает о продолжающемся охлаждении экономического климата восточного сектора

Индекс делового климата в восточной части Германии по-прежнему снижается. Хотя промышленность более оптимистично настроена по поводу своего бизнеса, прогнозы в строительном и сервисном секторах более пессимистичны.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Антиципирует его дебютное выступление как тренера в мюнхенской «Арены», сообщает Винсент Компани.
Федеральные земли Германии

Компания хвалит Киммича, но остается критичной к совету капитана Нагельсману

Главный тренер страны назначает Джошуа Киммиха капитаном команды, несмотря на некоторые колебания тренера Баварии Компани. Бельгиец с нетерпением ждет своего дебюта дома.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Парламент Северного Рейн-Вестфалии отдает дань уважения жертвам события в Солингене.
Главные темы

Парламент Северного Рейн-Вестфалии отдает дань уважения жертвам события в Солингене.

В Дюссельдорфе в пятницу ландтаг Северного Рейна-Вестфалии почтила память жертв инцидента в Солingen. Министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst (ХДС) заявил, что 'инцидент заявил как физические, так и эмоциональные шрамы'. Он добавил, что 'семьи жертв и раненые не лишены...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Пожарные службы якобы боролись с пожаром в течение многих часов.
Федеральные земли Германии

Конный транспортный транспорт зажигает на дороге.

Водитель грузовика для перевозки лошадей обнаружил дым, исходящий из кабины на A9 и оперативно отреагировал. К сожалению, последующий пожар причинил значительный ущерб и вызвал сильную пробку на дороге.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Подготовка к принудительной перемещении в Афганистанsohnлась по всей стране в течение нескольких...
Федеральные земли Германии

Пять человек афганского происхождения, из Нижней Саксонии, должны были быть вывезены на самолете.

Для первого случая после установления режима «Талибан» Германия депортирует 28 человек в Афганистан. В эту группу входят осужденные из Нижней Саксонии.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно