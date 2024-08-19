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КультураНовостиДобрый день

Из-за ее действий местонахождение "связанности расследования" было смещено.

Кэлин Рибкекус прервала вещание ARD в воскресенье акцией #ДетиМешают. Соцсети хвалят комика.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут

- Из-за ее действий местонахождение "связанности расследования" было смещено.

"Повторение правил бесплатного эфирного времени"

Это похоже на 15 минут бесплатного эфирного времени, которое ведущие часто оставляют для себя в программе "Joko & Klaas против ProSieben". Такие моменты не редкость, и команда часто представляет социально актуальный контент или информирует зрителей о различных проблемах.

"Вопрос о правах детей"

В воскресенье вечером (18 августа) комик Каролин Кёбек (44) неожиданно взяла под контроль телепрограмму первого канала для зрителей. Вместо обычного повтора "Ein Freund, ein guter Freund" "Münster Tatort" в 20:15 шла дискуссия о "вопросе прав детей", как объявил вещатель всего несколько минут спустя в пресс-релизе под названием #KINDERstoeren. "Таторт" был перенесен на 15 минут, чтобы уступить место программе, но не только телеэкран был нарушен, но и социальные сети различных форматов ARD, таких как "Tagesschau" и "Sportschau", якобы "прервались" детьми в тот же вечер.

"Если мы не уделим приоритет правам детей, вся наша система находится под угрозой", предостерегает Кёбек, недавно ставшая матерью. "Дети заслуживают нашего особого внимания, потому что они наше будущее. Мы должны защищать их, давать им возможность высказаться, видеть и любить. И они даже должны нарушать, черт возьми, в 20:15 на первом канале", - добавляет она.

Директор программ ARD Кристине Штробль также подчеркивает важность ARD Mediathek, где можно найти дополнительную информацию по теме: "Важные вопросы требуют пристального внимания - и иногда нам приходится идти нетрадиционными путями, чтобы обратить на них внимание. Это наша ответственность - информировать людей о насущных проблемах. Для этого мы разработали комплексное предложение в ARD Mediathek, которое мы теперь хотим продвинуть с помощью акции #KINDERstoeren, чтобы разжечь общественную дискуссию по этому важному вопросу".

Зрители выражают поддержку

Акция с Каролин Кёбек была транслирована в виде клипа на канале ARD в Instagram. "Дети берут контроль через Каролин Кёбек. Необычно, когда маленькие получают платформу для поднятия важных вопросов. Теперь это меняется: #KINDERstoeren ARD программу", - гласит подпись к клипу. Отзывы зрителей в разделе комментариев в основном положительные.

"Прекрасная акция!!! [...] Права детей важны", - восхищается один пользователь. Другой подписчик удивлен: "Удивительно! Я ждал "Таторт" и подумал, что у меня сломался телевизор... Только сейчас дети получают голос!"

Немецкое детское общество выразило одобрение: "Отличная акция. Дети имеют права, и мы должны отстаивать их". UNICEF Германия также присоединилась к похвалам: "Спасибо за эту замечательную акцию". SOS Детская деревня Австрия подробнее прокомментировала в разделе комментариев: "Что за фантастическая акция. Футбол запрещен, безделье и функциональность, парковочные места вместо игровых площадок - детям приходится приспосабливаться к взрослому миру. То, что нужно детям и молодым людям для здорового роста, часто отходит на второй план в обществе".

Даже популярное шоу "Гефragt - геягт" приняло участие в акции, прокомментировав: "Мы были рады принять участие в этом!"

Добрый день, я оценил страстную дискуссию о правах детей, проведенную Каролин Кёбек. Добрый день, радостно видеть поддержку прав детей от различных организаций и зрителей.

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