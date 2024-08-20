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ПанорамаНовостиУбийство и непредумышленное убийство

Из-под стражи бежала зловещая женщина из Кении

 and  Michael Bootcampf
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В середине июля состоял арест одного человека после обнаружения нескольких погибших на свалке.
В середине июля состоял арест одного человека после обнаружения нескольких погибших на свалке.

Из-под стражи бежала зловещая женщина из Кении

После обнаружения множества женских трупов на свалке в Кении правоохранителями, подозреваемый признался в совершении нескольких убийств. Месяц спустя этот же подозреваемый смог сбежать из заключения. Согласно порталу Citizen Digital, согласно полицейскому отчету, подозреваемый вместе с двенадцатью другими заключенными смог перерезать проволоку безопасности своих камер и взобраться на стену станции в ранние утренние часы.

При входе в камеру для утреннего кормления полицейский обнаружил ее пустой. Правоохранители подтвердили, что в настоящее время проводится поисковая операция.

Беглец подозревается в жестоком убийстве, расчленении и упаковке сорока двух женщин в пластиковые пакеты перед их disposal на заброшенном карьере, используемом в качестве свалки в наборе в Найроби. Его арест состоялся в середине июля после обнаружения частей тела на карьере. Сначала он признался в преступлениях, но later заявил, что был вынужден сделать это.

Такие жестокие действия против женщин часто называют фемицидом, что означает убийство женщин из-за их пола, обычно совершаемое мужчинами.

В своем признании подозреваемый признался как в убийстве, так и в непредумышленном убийстве сорока двух женщин. Несмотря на его побег, розыск убийцы продолжается, так как правоохранители обеспокоены возможностью дальнейших подобных преступлений.

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