- Из платинового статуса в миллионный иск

Джаред Лето (52) поделился на шоу "Кайл и Джеки О" историей о том, как его группа 30 Seconds to Mars оказалась на грани финансового краха в период своего расцвета. Музыкант накопил значительный долг перед своей звукозаписывающей компанией и оказался в суде - все это время он наслаждался успехом своего второго альбома.

Иск на $30 миллионов

Несмотря на продажу более трех миллионов копий "Красивой лжи" в 2005 году, Джаред Лето и группа, в том числе его брат и барабанщик Шеннон Лето (54), оказались должны своей звукозаписывающей компании EMI астрономическую сумму в $2,7 миллиона. Дело усугубилось, когда на них подали в суд на $30 миллионов за нарушение контракта из-за задержек в работе над третьим альбомом.

Как гласит легенда, группа задокументировала эту судебную битву в фильме "Артефакт", который совпал с выходом их третьего альбома "Это война". Конфликт был урегулирован, что позволило группе подписать новый контракт с EMI. Однако Лето не проявляет энтузиазма, вспоминая этот период, и резюмирует: "Мы пережили самый сумасшедший этап нашей жизни, и приятно, что мы оставили это позади".

Лето утверждает, что он здесь из-за музыки

Лето признает, что зарабатывать на жизнь в музыкальной индустрии непросто, даже сейчас. "Деньги зарабатываются на концертах", - объясняет он. Однако и это сопряжено с трудностями из-за инфляции. Несмотря на это, Лето утверждает, что деньги не являются движущей силой его выступлений: "Я бы делал это бесплатно. Это невероятно захватывающе выходить на сцену".

Несмотря на финансовые трудности, в том числе иск на $30 миллионов за нарушение контракта и огромный долг перед своей звукозаписывающей компанией EMI, группа 30 Seconds to Mars, в том числе Джаред Лето и его брат Шеннон Лето, продолжала создавать музыку, выпустив свой третий альбом "Это война" и задокументировав свою судебную битву в фильме "Артефакт".

Джаред Лето, несмотря на финансовые трудности в музыкальной индустрии, утверждает, что любовь к музыке является тем, что движет им, и говорит: "Я бы делал это бесплатно. Это невероятно захватывающе выходить на сцену ♪ С 30 Seconds to Mars ♪."

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