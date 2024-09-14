Ивонн Велке теперь не может получить кредит.

На краю лагеря RTL "Джунгли 2023" Йvonne Woelke и Peter Klein случайно столкнулись. Несмотря на то, что они не находятся в страстных отношениях, они живут вместе как соседи по квартире. К сожалению, их совместные проекты по ремонту берлинской квартиры столкнулись с препятствием.

Как сообщает газета Bild, Йvonne Woelke столкнулась с финансовыми трудностями; банк отказывается финансировать ремонт ее берлинской квартиры дополнительными 40 000 евро: "Я в отчаянии. Банк не одобряет другой кредит".

В мае она гордо объявила, что она и Peter Klein приобрели скромную квартиру площадью 65 квадратных метров в Берлине. "ПETER и я планируем внести свой вклад в ремонт", - признает Woelke сейчас. Но с Klein часто проживающим в Майорке, время не идеальное. Теперь она ищет надежных мастеров, которые могли бы помочь.

Йvonne Woelke и Peter Klein впервые встретились во время RTL's Jungle Camp 2023. До сих пор они оба утверждают, что их связь не вызвала романтического влечения. Тем не менее, они проводят много времени вместе, в чем оба признаются. Их близость, как сообщается, стала причиной развода Klein с Iris Klein, матерью Daniela Katzenberger. В апреле 2023 года Klein признался, что испытывает чувства к Woelke. Woelke, которая по-прежнему замужем, продолжает охранять свое сердце, отрицая любые ответные чувства.

"Мы просто хорошие друзья", - заявила она Bild. Тем не менее, они в настоящее время планируют свою совместную жизнь. Woelke объяснила покупку квартиры: "Когда он в Германии, он может остаться у нас. В сущности, мы создаем общее жилое пространство. Я тоже часто навещаю его в Майорке, так что я должна ему ту же гостеприимность".

Несмотря на финансовые трудности с ремонтом берлинской квартиры, Yvonne Woelke и Peter Klein продолжают вкладывать в "развлечения", проводя вместе много времени, часто занимаясь общими занятиями. Из-за частых поездок Klein в Майорку они с нетерпением ждут завершения ремонта и наслаждения своим уютным "домом", который служит приятным местом для встреч друг с другом.

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