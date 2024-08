"Южные регионы, как ожидается, выдержат палящую жару не менее чем до вторника".

По данным метеорологов, лето заканчивается к концу августа. По словам метеоролога Бьёрна Александра в интервью, это лето занимает высокое место в климатических данных. Однако общее мнение заключается в том, что мы столкнулись с непредсказуемым летом, которое имело мало идиллических и спокойных периодов для всей страны.

Какая долгосрочная оценка летней жары в Германии?

Бьёрн Александр: Пока полный анализ лета не будет завершен в сентябре, уже определены некоторые ключевые элементы. В основном, мы столкнулись с бурным летом. Периоды интенсивного отдыха и расслабления для всей Германии были редкими. Повторение этого непредсказуемого паттерна стало постоянной тенденцией в течение сезонов, что привело к небольшому превышению среднего уровня осадков летом. В результате, самые влажные районы Баварии сообщили о примерно 650-750 литрах осадков на квадратный метр.*

Какие регионы испытали наименьшее количество осадков?

Метеостанция в Гентхин, Саксония-Анхальт, сообщает о минимальных осадках этим летом, примерно 100 литров на квадратный метр. Значительные региональные различия возникли из-за концентрации гроз и дождей. Например, засушливый период в Гентхине компенсируется избытком осадков в Кемберге-Радис, превышающим летнюю норму более чем на 300 литров на квадратный метр - примерно на 60% больше, чем в Гентхине.

Каков баланс температур?

В настоящее время мы находимся около 18,5 градусов, что на 2 градуса выше стандартов 1961-1990 годов, с ожидаемым солнечным ресурсом около 700 часов солнечного света.

Продлится ли "американские горки" летом в метеорологическую осень, начинающуюся в воскресенье?

Предварительные прогнозы указывают на то, что сентябрь начнется с летней жары, поддерживаемой продолжающейся нестабильностью. Однако экспериментальный долгосрочный прогноз предсказывает, что сентябрь 2024 года будет умеренно средним или слегка сухим, с примерно 60 литрами осадков на квадратный метр, что оставляет место для продления и индийского лета.

Какое ожидаемое увеличение температуры в сентябре?

Хотя возможен небольшой спад, условия могут статьremarkably hot. Given climate change, extremely cold or even frigid months are now considered rare or improbable.

Когда мы в последний раз видели крайне холодные месяцы?

Это произошло в апреле 2023 года, апреле 2022 года и августе 2021 года.

Какие предложения дает прогноз погоды?

Мы достигли пика жары сегодня. В результате, многие регионы превысят 30 градусов, с пиковыми температурами 35 или 36 градусов. Это совпадает с предыдущими пиками жары в этом году. Самым жарким местом на данный момент был Бад-Ахвелер/Нойенар в Рейнланде-Пфальц, который зарегистрировал знойные 36,5 градуса 13 августа.

Что ждет нас после этого пика?

Поскольку наш "Пит" высокого давления ослабевает и движется, "Квентин", новый высокий, приближается с юго-запада. Однако временное окно позволяет периферии "Вильгельма" Северного моря проникнуть внутрь, временно притягивая более свежий северный воздух к северо-западу нашей страны. В результате, теплый и влажный летний воздух будет периодически сохраняться. На границе воздушной массы образуется турбулентная зона.

Какие последствия это имеет для предстоящих дней?

В южных регионах это изменение не произойдет в ближайшее время, поэтому жара сохранится как минимум до следующей недели. С другой стороны, на северо-западе будет временное похолодание, прежде чем летний воздух продвинется на север, возможно, принеся грозы в некоторые регионы.

Какие места наиболее уязвимы для гроз?

Это полоса, простирающаяся от Эйфеля и Нижнего Рейна до Балтийского моря, как днем, так и ночью в пятницу, и днем в четверг.

Какие опасности нас ждут?

Кроме усиления теплового стресса из-за растущей влажности, есть риск сильных гроз. Во время гроз возможны сильные осадки, град и сильный ветер.

Что нас ждет на выходные?

В субботу дождь и грозы, скорее всего, обрушатся на центр страны. Вероятность дождя и гроз увеличивается в воскресенье, в основном на западе и юго-западе. В других местах прогноз обещает в основном солнечную и сухую погоду.

Какие температуры нас ждут?

В пятницу температура достигнет пиковых значений на юге и востоке - от 28 до 34 градусов, что резко контрастирует с севером и западом, где будет всего 21-23 градуса.

В выходные дни жара распространится на север. В результате, температуры будут все более влажными и жаркими, особенно в воскресенье, с температурами от 25 до 33 градусов. Только прибрежные районы останутся прохладными, около 20 градусов.

Что нас ждет на следующей неделе?

Начало следующей недели будет смесью солнечной погоды и грозовых дождей, сохраняя высокую влажность до 32-33 градусов Цельсия. Ближайшие к побережью районы останутся относительно прохладными, с температурами около 20-22 градусов.

Произошло ли какое-либо необычное погодное явление в этом году летом?

Германия столкнулась с необычным летним паттерном в этом году, характеризующимся своей непредсказуемостью и высокими температурами.

Какую погоду можно ожидать в сентябре, согласно предварительным прогнозам?

Предварительные прогнозы указывают на то, что сентябрь 2024 года начнется с летней жары, сменившейся умеренными средними температурами и сухими условиями, что позволит продлить индийское лето.

Читайте также: