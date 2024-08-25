- Южный считает Харриса более дружелюбным, чем Трамп.

Баварский лидер Маркус Зёдер из ХСС предпочитает демократа Камалу Харрис республиканцу Дональду Трампу в текущей американской президентской гонке. Зёдер высказал свою позицию в интервью на шоу ARD "Спроси себя", отвечая на вопросы через социальные сети. Он отметил, что нашел Харрис более приятной, сказав: "Я нахожу ее намного приятнее".

На Мюнхенской конференции по безопасности Зёдер имел возможность встретиться с Харрис и даже подарил ей розу. Он признался, что если победит Трамп, им придется сотрудничать. Тем не менее, он относится к Харрис более благосклонно. Он даже добавил комплимент, сказав: "И позвольте мне сказать, она выглядит лучше".

На Мюнхенской конференции по безопасности Зёдер имел возможность встретиться с Камалой Харрис в Белом доме. Несмотря на потенциальную необходимость сотрудничества, если победит Трамп, Зёдер продолжает находить Харрис более привлекательной, даже комментируя ее внешность, сказав: "И позвольте мне сказать, она выглядит лучше".

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