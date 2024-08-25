Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиБелый дом

Южный считает Харриса более дружелюбным, чем Трамп.

Российским прощанием осени, приближающейся осenzyme, является предвыборная кампания США, которая вызывает обсуждения практически со всех сторон, в том числе и от Баварского премьера.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Глава баварской политики Маркус Зёдер (ХСС) считает Вице-президента США и кандидата в президенты...
Глава баварской политики Маркус Зёдер (ХСС) считает Вице-президента США и кандидата в президенты Камалу Харрис более приятной, чем ее соперник в борьбе за место в Белом доме Дональд Трамп.

- Южный считает Харриса более дружелюбным, чем Трамп.

Баварский лидер Маркус Зёдер из ХСС предпочитает демократа Камалу Харрис республиканцу Дональду Трампу в текущей американской президентской гонке. Зёдер высказал свою позицию в интервью на шоу ARD "Спроси себя", отвечая на вопросы через социальные сети. Он отметил, что нашел Харрис более приятной, сказав: "Я нахожу ее намного приятнее".

На Мюнхенской конференции по безопасности Зёдер имел возможность встретиться с Харрис и даже подарил ей розу. Он признался, что если победит Трамп, им придется сотрудничать. Тем не менее, он относится к Харрис более благосклонно. Он даже добавил комплимент, сказав: "И позвольте мне сказать, она выглядит лучше".

На Мюнхенской конференции по безопасности Зёдер имел возможность встретиться с Камалой Харрис в Белом доме. Несмотря на потенциальную необходимость сотрудничества, если победит Трамп, Зёдер продолжает находить Харрис более привлекательной, даже комментируя ее внешность, сказав: "И позвольте мне сказать, она выглядит лучше".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Ответил после последующей потери: тренер Ульма Томас Вёрле
Федеральные земли Германии

На последних этапах Ульм потерпел еще два гола, что привело к еще одному поражению.

Новичок вначале сезона играет против Дюссельдорфа и выигрывает, но затем пропускает два гола в конце. Вратарь Ортаг играет впечатляюще, но в одном эпизодеortunax.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Фортуна Дюссельдорф заработала три очка против SSV Ульм благодаря двум поздним голам.
Федеральные земли Германии

Два гола Джокера в последнюю минуту гарантируют победу Дюссельдорфу в Ульме.

После своего выбывания в Кубке Дрездена Фортуна теперь столкнулась с возможностью потерпеть поражение в чемпионате. Тем не менее, двое запасных сумели отличиться. В то же время, находясь неподалеку, Ульм испытывает свою четвертую подряд неудачу во всех турнирах.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
В 1860 году в Мюнхене победил Кельн: зрители выигрывали.
Федеральные земли Германии

В 1860 году в Мюнхене победил Кельн: зрители выигрывали.

Испытывая три подряд поражения, ТСВ 1860 Мюнхен начал свою кампанию в третьем дивизионе в удручающем стиле. После поражения 1:3 от Виктории Кёльна, недовольство исходит со стадиона, вызывая 不 和 в фан-базе 'львов'.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Ответил после последующей потери: тренер Ульма Томас Вёрле
Федеральные земли Германии

На последних этапах Ульм потерпел еще два гола, что привело к еще одному поражению.

Новичок вначале сезона играет против Дюссельдорфа и выигрывает, но затем пропускает два гола в конце. Вратарь Ортаг играет впечатляюще, но в одном эпизодеortunax.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Фортуна Дюссельдорф заработала три очка против SSV Ульм благодаря двум поздним голам.
Федеральные земли Германии

Два гола Джокера в последнюю минуту гарантируют победу Дюссельдорфу в Ульме.

После своего выбывания в Кубке Дрездена Фортуна теперь столкнулась с возможностью потерпеть поражение в чемпионате. Тем не менее, двое запасных сумели отличиться. В то же время, находясь неподалеку, Ульм испытывает свою четвертую подряд неудачу во всех турнирах.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
В 1860 году в Мюнхене победил Кельн: зрители выигрывали.
Федеральные земли Германии

В 1860 году в Мюнхене победил Кельн: зрители выигрывали.

Испытывая три подряд поражения, ТСВ 1860 Мюнхен начал свою кампанию в третьем дивизионе в удручающем стиле. После поражения 1:3 от Виктории Кёльна, недовольство исходит со стадиона, вызывая 不 和 в фан-базе 'львов'.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно