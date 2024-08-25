- Южный регион выступает за ускоренное выселение

Усиление процедур депортации для отвергнутых просителей убежища, говорит лидер Баварии

Маркус Зёдер, министр-президент Баварии (ХСС), выступает за ужесточение мер депортации в ответ на недавний инцидент в Солінгене. "Проситель убежища без законного права на него должен покинуть страну", - заявил Зёдер во время своего выступления на "Спроси себя", онлайн-платформе ARD, где граждане могут задавать вопросы политикам. Трансляция велась через социальные сети ARD. Позже в тот же день в программе "Отчёт из Берлина" состоится вечернее интервью с Зёдером на ARD.

Увеличение безопасности за счёт ужесточения надзора

Зёдер подчеркнул необходимость быстрого задержания и депортации преступников, в частности, в Сирию и Афганистан. "Реальность такова: мы должны быть более решительными", - сказал Зёдер. "Мы должны предоставить полиции дополнительные инструменты для проведения поисков", - сказал лидер ХСС. Он также поддержал идею случайных проверок. "Это приведёт к лучшей безопасности".

Зёдер оценил миграционную политику союза в 2015 году как крупнейшую ошибку канцлера Ангелы Меркель (ХДС) за всё время её пребывания на посту. С тех пор были достигнуты значительные успехи и внесены поправки. Однако правительственная коалиция, в частности зелёные, открыли новые возможности. "Мы - страна, которая хочет помочь, но нам также нужна иммиграция, которая выгодна нам", - сказал Зёдер.

Шольц: "Разочаровывающий канцлер"

Зёдер сомневается, что федеральное правительство внесёт изменения в миграционную политику. Олаф Шольц, немецкий канцлер (СДПГ), не может обеспечить большинство в своем кабинете. "В сущности, Олаф Шольц, если позволите так выразиться, уже разочаровывающий канцлер", - сказал Зёдер. Он предложил: "Самое простое было бы, если бы Олаф Шольц передал ответственность нам; тогда решение пришло бы быстрее".

Принудительное соблюдение жёстких правил депортации

В свете позиции Зёдера на ужесточение процедур депортации ясно, что он выступает за жёсткие правила депортации для просителей убежища без законных оснований.

Жёсткое исполнение мер депортации

Зёдер подчёркивает важность быстрого задержания и депортации преступников, в частности, в Сирию и Афганистан, что свидетельствует о жёсткой позиции в отношении депортации.

Читайте также: