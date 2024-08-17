Южный регион страдает от разложения винограда?

Виноградники, смесь отдыха и труда, теряют свою прелесть.

Пышные зеленые ряды, прерываемые сухими каменными стенами, составляют ландшафт. Ящерица бежит по тропе. Биттигхайм-Биссинген, уютно расположившийся в метрополитенском регионе Штутгарта, является домом для Porsche и Wendelin Wiedeking. Город гордится своими живописными виноградниками, любимым местом для многих прогуливающихся, предлагающим успокаивающий вид на извивающуюся реку.

Виноградники воплощают сущность «места отдыха», титул, который не полностью описывает их: места, предлагающие неуловимое спокойствие, которое часто теряется к тому времени, когда человек возвращается домой. Для некоторых это не только место отдыха, но и место работы. Эти люди необходимы для выживания виноградника, иначе он увядает кирпичик за кирпичиком.

Одной из таких людей является Софи Рот. Это среда утро, 7 часов, солнце еще не взошло над Биттигхаймером Брахбергом, но Рот уже едет по гравийной дороге на велосипеде к своим лозам, сопровождаемая своей подругой, водой, закусками и триммером.

Шестая часть виноградников к 2030 году?

Рот, 24 года, студентка-агроном, превратившаяся в амбициозного повара, управляет виноградником, совмещая ночные смены в престижном ресторане в Штутгарте. Сегодня она «обрезает» лозы: чтобы грозди дозрели, окружающую листву нужно обрезать - но не полностью, предупреждает Рот, иначе грозди могут получить солнечный ожог.

Рот, молодая женщина с энтузиазмом к виноделию на склонах, является исключением в этой отрасли. Председатель ассоциации виноделов Вюртемберга Генрих Мораст в интервью ntv.de описывает ситуацию так: «Из-за структурных изменений многие виноделы уходят на пенсию, а их место занимают немногие». К 2030 году, по прогнозам, более шестой части (около 20 квадратных километров) виноградников Вюртемберга могут быть потеряны.

В Германии площади виноградников немного увеличились согласно данным Федерального статистического управления. Однако в Вюртемберге числа сокращаются, как показывают данные Института лозоводства и садоводства (LVWO). Особенно на крутых склонах все больше и больше участков брошены, говорит Мораст.

Топография, которая делает виноградник уникальным, также является его ахиллесовой пятой, усугубляя проблемы, с которыми сталкивается винная индустрия: демографические изменения и экономическое давление. Для многих пожилых виноделов физическая нагрузка работы на крутых склонах становится слишком большой. Кроме того, эти участки требуют больше ухода и труднодоступны для машин, что приводит к более высоким затратам на ту же урожайность.

«Просто захотелось попробовать»

Интересно, что крутые виноградники когда-то были экономическим триумфом человека над природой: каменистые склоны, обрамленные долинами рек, предлагали много солнца, но мало пригодной для использования земли. Человек укротил гору, построив каменные стены, создавая пригодные для использования участки. Как реки, которые человек выпрямляет дамбами, чтобы сделать их судоходными, но с более высокой частотой: некоторые виноградники в Биттигхайме-Биссингене имеют до 20 стен. Каждая стена представляет собой новый пригодный для использования участок, обычно от одного до трех метров в длину, прежде чем последует следующая стена.

Лестницы, которые виляют через виноградник, соединяют разные уровни, часто бывают всего лишь рядами рассыпных камней. Вот почему Софи Рот, достигнув своих лоз, меняет свои изношенные кроссовки Nike Air на рабочие ботинки. Она будет на неровной земле часами, у нее болят ноги. К вечеру у нее будет мышечная боль от постоянного подъема и спуска.

Она решила «попробовать» с виноградником, Рот говорит в интервью ntv.de. Чтобы применить свои знания. «И иметь свой собственный вино тоже довольно круто», - добавляет она. Она нашла виноградник в аренду через связи. Она видит себя управляющей большей землей после обучения, Рот говорит, как побочный бизнес.

Однако Филипп Риц из LVWO считает, что виноделие на крутых склонах часто является хобби, семейной традицией или идеализмом. Мораст соглашается: затраты на производство вина слишком высоки, давление цены слишком высоко. Мало кто готов платить больше за вино с крутых склонов. Поэтому все больше виноградников зарастают сорняками.

Субсидии помогают стенам в винограднике

Если виноградник обрушится и зарастет сорняками, если никто не ухаживает за лозами, не обрезает их или не ремонтирует стены, это влияет на другие виноградники. Болезни и вредители легче распространяются, влияя на соседние участки. Образ жизни животных, таких как ящерицы, сокращается, что представляет серьезную проблему для виноградника.

Вот почему земли Баден-Вюртемберг, где находится Биттигхайм-Биссинген, предоставляет субсидии на ручную работу в винограднике - 3000 евро за гектар и год. Биттигхайм-Биссинген предлагает финансовую помощь тем, кто ремонтирует стены в виноградниках или расчищает заросшие участки - около 50 000 евро в год, как указано в их собственном заявлении.

Рот соглашается с этим. Ассоциация виноделов предпочитает освобождение от минимальной заработной платы, предпочитая, чтобы клиенты платили разумную цену за вино с немецких крутых склонов при Checkout. Риц утверждает, что субсидии только откладывают необходимые структурные изменения, которые также важны для существующих лоз. Особенно в регионах с высокой долей посадок Троллингера на крутых склонах, этот сорт теряет свою популярность, с все меньшим спросом на него, как отмечает Риц, «Вы никогда не реагировали на это».

Что ждет виноградник? Возможно, в некоторых местах он превратится в фруктовый сад, станет более безопасным убежищем для животных и растений. Если лето станет более суровым, а зима мягче, он даже может превратиться в оливковую рощу. В Баден-Вюртемберге ведутся дискуссии о покрытии бездействующих склонов солнечными панелями. Однако это сложно, так как виноградники часто являются защищенными ландшафтами.

Сейчас 13:00 на Биттигхаймском Брахберге, где солнце безжалостно мучает виноградник Софи Рот, голые лозы и обнаженные грозди. Крутой склон был скошен, теперь между лозами лежат примятые дикие морковь, ромашка и чеснок. Сбоку лавандовые кусты остались нетронутыми, но маленькие черные колючки цепляются за зеленые носки Рот, вызывая довольную улыбку на ее потном лице.

На обратном пути Рот и ее спутник внезапно останавливаются. По дороге висит ламинированный знак: "Виноградник продается". Цена: По согласованию. Они обмениваются взглядом и едут дальше, но если когда-нибудь Софи Рот решит производить больше вина в будущем, проблема с отсутствием места больше не будет стоять.

Ассоциация виноделов Вюртемберга подчеркнула, что из-за выхода на пенсию и нехватки новых виноделов к 2030 году может быть потеряно более одной шестой части виноградников Вюртемберга, что повлияет на отрасль и среду обитания животных, таких как ящерицы. Чтобы сохранить виноградники и предотвратить их упадок, Баден-Вюртемберг и Биттигхайм-Биссинген предоставляют субсидии на ручную работу по уходу за виноградником, ремонт стен и расчистку заросших участков, помогая людям, подобным Софи Рот, содержать свои виноградники в отличном состоянии.

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