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Южноамериканские тяжеловесы подвергаются унижению во время квалификационных раундов чемпионата мира

 and  Anne Legman
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Маркиньос из Бразилии и Энсисо из Парагвая пытаются нанести удар головой.
Маркиньос из Бразилии и Энсисо из Парагвая пытаются нанести удар головой.

Южноамериканские тяжеловесы подвергаются унижению во время квалификационных раундов чемпионата мира

В предстоящем чемпионате мира 2026 года примут участие 48 стран. Тем не менее, несмотря на добавление 16 новых мест, один из футбольных гигантов рискует вылететь. Бразилия находится в затруднительном положении. После своего последнего поражения их участие в чемпионате мира под угрозой. Даже действующие чемпионы, Аргентина, испытывают трудности.

Горестный день для футбольных титанов Южной Америки: в то время как Аргентина, победители чемпионата мира, потерпели поражение 1-2 (0-1) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против Колумбии без Лионеля Месси, Бразилия потерпела четвертое поражение в восьмом матче отборочного турнира, уступив 0-1 (0-1) в матче против Парагвая и продолжают беспокоиться о получении одного из шести прямых билетов в финальную стадию в США, Мексике и Канаде.

Через два месяца после поражения 0-1 в дополнительное время в хаотичном финале Кубка Америки Колумбия отомстила за поражение от чемпиона Южной Америки Аргентины. При температуре выше 30 градусов и влажности 80% Джеймс Родригес, бывший игрок Баварии, решил жаркую игру в Барранкилье пенальти после видеоповтора (60.).

33-летний игрок, который перешел в "Райо Вальекано" испанской первой лиги после впечатляющей игры на Кубке Америки, также помог открыть счет Йерсону Москере (25.) и косвенно способствовал временному равновесию аргентинцев, которые не хватало своего травмированного капитана Месси. "Кafetero", единственная непобежденная команда, сократила отставание от лидеров Аргентины (18 очков) до 16 очков.

Бразилия по-прежнему находится в десятом матче под руководством главного тренера Доривала Жуниора, который вступил в должность в январе. Несмотря на то, что они контролировали более 70% владения мячом, "Селесао", в составе которой был суперзвезда Винисиус Жуниор, смогли создать только три голевых момента. С другой стороны, Парагвай воспользовался своей первой возможностью, когда Диего Гомес забил красивый гол с внешней стороны стопы из-за пределов штрафной площадки на 20-й минуте. "Альбирохас" (9 очков) поднялись на седьмое место, всего на один очко отставая от пятикратных победителей чемпионата мира, которые никогда не пропускали финал чемпионата мира.

В других матчах третья команда Уругвай сыграла вничью со шестой командой Венесуэлой. Эквадор вновь обошел Бразилию, победив безвыигрышный Перу со счетом 1-0 (0-0). Как и Парагвай, Боливия также приблизилась к шести прямым местам в чемпионате мира, победив в Чили со счетом 2-1 (2-1).

Несмотря на доминирование Бразилии в владении мячом, они испытывали трудности с созданием моментов, что привело к поражению 0-1 против Парагвая в матче отборочного турнира чемпионата мира. Это поражение поставило под угрозу их участие в чемпионате мира, так как теперь им нужно обеспечить одно из шести прямых мест в чемпионате мира 2026 года в США, Мексике и Канаде. В то же время футбольные гиганты Южной Америки, в том числе Бразилия, испытывают трудности в борьбе за места в чемпионате мира, даже действующие чемпионы Аргентина терпят поражения.

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