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Федеральные земли ГерманииНовостиПартия "Альтернатива для Германии"

Южная Германия возбудила судебные иски против австрийских националистов

Ранее суд первой инстанции в Деггендорфе признал виновным Герберта Гроса. Марксу Зёдеру вновь приходится отвечать за использование якобы уничижительного выражения.

 and  Wendy Allen
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Баварский министр-президент Маркус Зёдер подал уголовную жалобу против австрийского...
Баварский министр-президент Маркус Зёдер подал уголовную жалобу против австрийского ультраправогоleader Gerald Grosz из-за оскорбительных замечаний (историческая фотозапись).

- Южная Германия возбудила судебные иски против австрийских националистов

Байернская государственная канцелярия, возглавляемая премьер-министром Маркусом Зёдером (ХСС), инициировала уголовное дело против австрийского ультраправого деятеля Герхарда Гроса. Расследование ведется прокуратурой Мюнхена, как сообщает dpa. В 2023 году в австрийском телеэфире Гросс, имеющий связи с немецкой АФД, назвал Зёдера "самым большим дураком, которого я когда-либо встречал в жизни", добавив к этому еще 36 000 евро.

Гросс привлек к себе внимание после своего выступления на политическом мероприятии АФД в Нижней Баварии в начале 2023 года. На этом мероприятии он назвал Зёдера "Зёдерольфом" и сделал другие оскорбительные замечания. В результате районный суд Деггендорфа оштрафовал Гросса примерно на 15 000 евро. Первоначальный штраф в размере 36 000 евро, который Гросс обжаловал, все еще находится в процессе, и дата слушания еще не назначена.

Гросс должен снова появиться в качестве гостя АФД на политическом завтраке на фестивале Gillamoos в Нижней Баварии в следующий понедельник. Однако уголовное дело было возбуждено вскоре после того, как об этих планах стало известно. Гросс утверждает, что эти действия могут свидетельствовать о "предварительном послушании" или даже "неуполномоченном влиянии на судебную власть", как сказано в его заявлении.

Гросс считает, что его замечания попадают под право на свободу слова в политических дебатах. По его мнению, публичные фигуры, в том числе политики, должны выдерживать более жесткую критику в рамках критической власти. Байернская государственная канцелярия предпочла сохранить молчание по этому поводу.

Несмотря на предстоящее выступление на мероприятии АФД, уголовное дело против Гросса, имеющего связи с немецкой АФД, продолжается из-за его оскорбительных замечаний в адрес премьер-министра Зёдера. Решение Байернской государственной канцелярии инициировать это дело свидетельствует о их приверженности борьбе с такой разделительной риторикой, независимо от политических связей.

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