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Федеральные земли ГерманииНовостиЛивни

Ювелир из Вайсбада был жертвой ограбления с помощью перцового спрея.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
Стоимость похищенных камней не указана.
Стоимость похищенных камней не указана.

- Ювелир из Вайсбада был жертвой ограбления с помощью перцового спрея.

Трое неизвестных лиц ограбили ювелирный магазин, расположенный в здании Гессенского государственного театра в Висбадене. Как сообщил представитель полиции, преступники якобы распылили перцовый спрей на сотрудника магазина ранним утром, похитив ценные ювелирные изделия. После ограбления они скрылись пешком. Точная стоимость украденных товаров не разглашается. К счастью, пострадавший сотрудник не нуждался в медицинской помощи, как заявили представители полиции.

Преступники скрылись с места преступления и растворились в ближайших Меadows. В результате, местные власти усилили наблюдение в этом районе, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

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