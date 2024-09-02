- Ютербог пострадал от пожара: в зерновых силосах осталось мало выживших

Пожар в Ютербоге в основном под контролем. "Хотя еще есть отдельные очаги тепла, они находятся в пределах нашего периметра безопасности", - заявил представитель Ассоциации природных ландшафтов Бранденбурга. С понедельника ассоциация пристально следит за ситуацией. "Поэтому сам объект не представляет угрозы, и огонь не распространится дальше", - подтвердили они.

Происшествие с пожаром началось неожиданно в четверг. Заблокированные артиллерийские снаряды осложнили борьбу с огнем. Для помощи был задействован вертолет. В этом месте уже случались подобные пожары. По данным пожарной службы, огонь охватил около 180 гектаров, и к тушению были привлечены около 70 пожарных. К счастью, жертв нет. В выходные дни уровень опасности лесных пожаров в районе Телтов-Флеминг был оценен в 3 - что соответствует "умеренной угрозе".

Ассоциация природных ландшафтов Бранденбурга, учитывая стабилизацию ситуации, решила разрешить освобождение ресурсов. Вследствие чего комиссия примет следующее решение: признать территорию безопасной для граждан и позволить постепенное возвращение к обычной деятельности. Несмотря на прогресс, важно оставаться бдительными и внимательно следить за возможными возобновлениями огня.

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