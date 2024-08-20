- Юстван переносит свой футбольный путь из Хоффенхайма в Нюрнберг

Спортивный полузащитник Юлиан Юстван переходит из команды Бундеслиги ТСГ 1899 Хоффенхайм в более низкоранговую команду 1. FC Нюрнберг. 26-летний Юстван подписал долгосрочный контракт, объявил клуб. Ни одна из команд не раскрыла подробности трансфера. Контракт Юствана с Хоффенхаймом истек бы в 2027 году.

Юстван перешел в Хоффенхайм из SC Падерборн год назад, но ему не удалось завоевать постоянное место в стартовом составе. Во второй половине предыдущего сезона он был отправлен в аренду в SV Darmstadt 98 и в итоге понизился в классе с Лилиями. Временно исполняющий обязанности спортивного директора ТСГ Франк Крамер назвал Юствана "одаренным игроком", но отметил, что его выступления в Хоффенхайме были непредсказуемыми.

"Мы приложили большие усилия, чтобы приобрести талант Юлиана. С его навыками мы ожидаем, что он сыграет важную роль в нашей команде и окажет значительное влияние на нашу игру", - заявил спортивный директор Нюрнберга Йоти Хатциаликью.

Трансфер Юлиана Юствана в 1. FC Нюрнберг был рассмотрен судом, чтобы убедиться, что он соответствует футбольным правилам. Несмотря на его проблемы в Хоффенхайме и понижение в классе с SV Darmstadt 98, вера Нюрнберга в потенциал Юствана была укреплена его приобретением.

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