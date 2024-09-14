Юрий Норр критикует то, как власти обращаются с немецкими спортсменами.

Верхний класс гандболист Юри Кнорр выразил обеспокоенность по поводу обращения со знаменитыми спортсменами в Германии. По словам Кнорра, в немецкой спортивной сцене чрезмерно акцентируют внимание на поддержании определенного имиджа. "Людей на виду ожидают соответствовать определенным шаблонам, и если они этого не делают, то часто подвергаются критике или быстрому суждению", - заявил Кнорр в интервью "Маннхаймер Морген". Например, "это горячая тема, какой наряд выбирает футболист для немецкой национальной команды. Я просто не могу не задаваться вопросом, так ли это важно", - заметил 24-летний Кнорр.

Кнорр лично столкнулся с общественным вниманием во время пандемии коронавируса. После выздоровления от инфекции в ноябре 2020 года он решил не вакцинироваться. В результате он пропустил чемпионат Европы по гандболу и получил шквал критики. "Это не было легким периодом для меня", - вспоминал Кнорр год спустя. Его называли "Киммихом гандбола", и он признался, что это повлияло на него в апреле 2022 года.

Кнорр избегает внимания

К 2024 году мир оправился от пандемии, и Олимпийские игры в Париже вызвали небольшой энтузиазм по поводу гандбола в Германии. Популярность Кнорра в Германии резко возросла после того, как команда DHB завоевала серебро в Париже. "Внимание резко возросло", - признал Кнорр. Он ценит "фанатов, которые носят майки с моим именем, тех, кто просит автографы или фотографии со мной. Я действительно ценю это", - сказал плеймейкер. Однако "я не тот, кто жаждет внимания каждые несколько дней".

В результате он не будет скучать по суматохе, когда летом 2025 года присоединится к датскому топ-клубу Aalborg HB. "В Дании, я сомневаюсь, что останусь таким же интересным для широкой публики. И я верю, что немного меньше внимания пойдет мне на пользу", - отметил Кнорр. Кроме того, переезд в Aalborg предлагает дальнейшее развитие и регулярное участие в Лиге чемпионов. Он также будет ближе к родному городу Бад Швартау, что позволит ему "провести больше времени с бабушками, дедушками, родителями, сестрой и друзьями".

Кнорр подчеркнул, что акцент на поддержании определенного образа в спорте иногда может привести к ненужной критике, как это было, когда он не вакцинировался и пропустил чемпионат Европы по гандболу. Несмотря на свою новую популярность в Германии, Кнорр предпочитает избегать внимания и с нетерпением ждет менее назойливой жизни в Дании с Aalborg HB.

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