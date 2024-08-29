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Юридическое лицо отклоняет претензии относительно библейских остатков

Активисты, выступающие за охрану окружающей среды, устроили протест против закрытия и процесса разборки объекта Area A. Тем не менее, Высший административный суд в Касселе не нашёл их возражения убедительными.

 and  Max Becker
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После продолжительного периода спорное судебное дело было улажено.
После продолжительного периода спорное судебное дело было улажено.

- Юридическое лицо отклоняет претензии относительно библейских остатков

В споре вокруг обломков после сноса демонтированной АЭС Библис Высший административный суд Гессена отклонил иск экологических активистов. Гессенское отделение БУНД оспаривало разрешение на вывод из эксплуатации и снос Блока А.

Блок А был выведен из эксплуатации в 2011 году после инцидента на японской АЭС Фукусима. В то время оператор, RWE Power AG, подал заявку на вывод из эксплуатации и снос пораженных сооружений. Это разрешение было выдано в 2017 году Департаментом окружающей среды Гессена.

6-я палата ВГХ в Касселе постановила, что это разрешение действительно. В отличие от позиции активистов, оценка воздействия на окружающую среду была проведена правильно. Суд также проигнорировал возражения относительно загрязненных отходов: их утилизация происходит в отдельных административных процедурах с независимыми решениями.

"Нет существенных сомнений" в конституционности процедуры утилизации в соответствии с Регулированием защиты от излучения, заявил ВГХ. Процедура утилизации основана на глобально признанном концепте и соответствует нормам безопасности здоровья. Палата разрешила апелляцию в Федеральный административный суд.

Несмотря на возражения экологических активистов, вывод из эксплуатации и снос Блока А на АЭС Библис в Германии были разрешены в 2017 году. Оператор, RWE Power AG, подал заявку после инцидента на АЭС Фукусима в Японии, где Блок А был выведен из эксплуатации в 2011 году.

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