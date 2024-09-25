Юридические представители Джордан Чилс утверждают, что документальные доказательства показывают, что оправдание для отнятия бронзовой медали сводится к "фактической неточности".

Последнее ходатайство просит Швейцарский Федеральный Верховный Суд пересмотреть процедуру Спортивного арбитражного суда (CAS), как утверждают адвокаты Чайлз. Они заявляют, что CAS проигнорировала значимые доказательства в своем первоначальном рассмотрении. Расположенный в Швейцарии, CAS служит платформой для разрешения споров в спортивном мире.

Юридическая команда Чайлз утверждает, что у них есть видеозаписи и аудиозаписи, которые укрепляют ее дело. По их словам, эти записи показывают критическую ошибку в фактах, допущенную CAS, и несправедливость в предоставлении Чайлз минимального времени на подготовку к слушанию.

В заявлении, отправленном CNN во вторник, адвокаты Чайлз заявили: "CAS лишила Чайлз бронзовой медали на основании своего вывода о том, что тренер Чайлз опоздал на четыре секунды с запросом о корректировке счета. Однако новое доказательство показывает, что запрос был своевременным."

CAS еще не прокомментировала этот вопрос, как сообщает CNN.

Чайлз лишилась своей олимпийской медали после того, как румынская команда гимнасток оспорила решение пересмотреть ее счет в упражнении на полу в CAS.

Скандал начался после выступления Чайлз в финале упражнений на полу в Париже. Румынская гимнастка Ана Ба̌рбошу изначально считалась бронзовым медалистом, но Чайлз показала исключительное выступление и смогла избежать серьезных ошибок, получив счет 13,666 и заняв пятое место. Тренеры Чайлз подали запрос на оспаривание сложности, назначенной судьями, и их вызов был успешным с добавлением 0,1 балла, что обеспечило Чайлз бронзовую медаль со счетом 13,766.

Международный протест последовал, в результате чего премьер-министр Румынии угрожал бойкотировать церемонию закрытия Олимпиады в знак протеста против обращения с Ба̌рбошу.

Румыны оспаривали действительность вызова Чайлз, заявляя, что он был подан после истечения одного минутного срока после публикации счетов судей. Спортивный арбитражный суд пришел к выводу, что вызов был подан на четыре секунды позже установленного времени и отменил счет Чайлз до 13,666, вернув ее на пятое место.

В результате бронзовая медаль была присуждена Ба̌рбошу.

Недавно Чайлз подала еще одно ходатайство, после предыдущего ходатайства от 16 сентября, в котором она решила оспорить решение CAS в Федеральном Верховном Суде Швейцарии.

Комитет США по Олимпийским играм и Паралимпийским видам спорта (USOPC) выразил свою приверженность поддержке Чайлз и обеспечению признания, которого она заслуживает, заявив: "В свете многочисленных ошибок и упущений CAS в ведении дела и игнорировании доказательств в поддержку права Чайлз на справедливую бронзовую победу, мы твердо намерены обеспечить, чтобы она получила признание, которого заслуживает. Наше непоколебимое обязательство перед правдой в этом вопросе остается незыблемым."

Адвокаты Чайлз считают, что новые доказательства существенно повлияют на восприятие решения CAS в спортивном мире. Поддержка Чайлз со стороны USOPC основана на вере в важность справедливости и точности в спорте.

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