Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовости

Юридические представители Джордан Чилс утверждают, что документальные доказательства показывают, что оправдание для отнятия бронзовой медали сводится к "фактической неточности".

Джордан Чайлз подала в Федеральный верховный суд Швейцарии новый иск, оспаривающий решение, которое стоило ей олимпийской бронзовой медали, как заявили её представители во вторник.

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут
Американская гимнастка Джордан Чайлз из сборной США смотрит вперёд перед финалом на снарядах на...
Американская гимнастка Джордан Чайлз из сборной США смотрит вперёд перед финалом на снарядах на десятый день Олимпийских игр в Париже 2024 года, проходящих в дворце спорта Берси в Париже, Франция, 5 августа 2024 года.

Юридические представители Джордан Чилс утверждают, что документальные доказательства показывают, что оправдание для отнятия бронзовой медали сводится к "фактической неточности".

Последнее ходатайство просит Швейцарский Федеральный Верховный Суд пересмотреть процедуру Спортивного арбитражного суда (CAS), как утверждают адвокаты Чайлз. Они заявляют, что CAS проигнорировала значимые доказательства в своем первоначальном рассмотрении. Расположенный в Швейцарии, CAS служит платформой для разрешения споров в спортивном мире.

Юридическая команда Чайлз утверждает, что у них есть видеозаписи и аудиозаписи, которые укрепляют ее дело. По их словам, эти записи показывают критическую ошибку в фактах, допущенную CAS, и несправедливость в предоставлении Чайлз минимального времени на подготовку к слушанию.

В заявлении, отправленном CNN во вторник, адвокаты Чайлз заявили: "CAS лишила Чайлз бронзовой медали на основании своего вывода о том, что тренер Чайлз опоздал на четыре секунды с запросом о корректировке счета. Однако новое доказательство показывает, что запрос был своевременным."

CAS еще не прокомментировала этот вопрос, как сообщает CNN.

Чайлз лишилась своей олимпийской медали после того, как румынская команда гимнасток оспорила решение пересмотреть ее счет в упражнении на полу в CAS.

Скандал начался после выступления Чайлз в финале упражнений на полу в Париже. Румынская гимнастка Ана Ба̌рбошу изначально считалась бронзовым медалистом, но Чайлз показала исключительное выступление и смогла избежать серьезных ошибок, получив счет 13,666 и заняв пятое место. Тренеры Чайлз подали запрос на оспаривание сложности, назначенной судьями, и их вызов был успешным с добавлением 0,1 балла, что обеспечило Чайлз бронзовую медаль со счетом 13,766.

Международный протест последовал, в результате чего премьер-министр Румынии угрожал бойкотировать церемонию закрытия Олимпиады в знак протеста против обращения с Ба̌рбошу.

Румыны оспаривали действительность вызова Чайлз, заявляя, что он был подан после истечения одного минутного срока после публикации счетов судей. Спортивный арбитражный суд пришел к выводу, что вызов был подан на четыре секунды позже установленного времени и отменил счет Чайлз до 13,666, вернув ее на пятое место.

В результате бронзовая медаль была присуждена Ба̌рбошу.

Недавно Чайлз подала еще одно ходатайство, после предыдущего ходатайства от 16 сентября, в котором она решила оспорить решение CAS в Федеральном Верховном Суде Швейцарии.

Комитет США по Олимпийским играм и Паралимпийским видам спорта (USOPC) выразил свою приверженность поддержке Чайлз и обеспечению признания, которого она заслуживает, заявив: "В свете многочисленных ошибок и упущений CAS в ведении дела и игнорировании доказательств в поддержку права Чайлз на справедливую бронзовую победу, мы твердо намерены обеспечить, чтобы она получила признание, которого заслуживает. Наше непоколебимое обязательство перед правдой в этом вопросе остается незыблемым."

Адвокаты Чайлз считают, что новые доказательства существенно повлияют на восприятие решения CAS в спортивном мире. Поддержка Чайлз со стороны USOPC основана на вере в важность справедливости и точности в спорте.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Не смотря на борьбу с легочной инфекцией, Зверев одержал значительную победу на Лaver Cup минувшие...
Спорт

Зверев долгое время страдал от респираторных заболеваний.

Зверев долгое время страдал от респираторных заболеваний. После триумфа на Лaver Cup теннисист Александр Зверев решил взять небольшой перерыв и снялся с турнира в Пекине. Профессиональный спортсмен уже давно боролся со здоровьем, и теперь он знает, что ему мешало. Несмотря на это, он полон надежд на скорое возвращение на корт.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Финал Лиги чемпионов 2027 года не пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца».
Спорт

УЕФА в очередной раз исключает Милан из финала Лиги чемпионов

УЕФА в очередной раз исключает Милан из финала Лиги чемпионов UEFA ищет новое место для финала Лиги чемпионов 2027 года. Причиной этого изменения стало то, что Милан не смог гарантировать, что его стадион Сан-Сиро и сопутствующие объекты будут в идеальном состоянии к моменту проведения мероприятия. В результате Милану пришлось отказаться

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Место проведения лайтовских соревнований на Олимпиаде 2026 года остается неопределенным.
Спорт

Лидер Родель предупреждает о якобы иррациональности Олимпийских игр.

Лидер Родель предупреждает о якобы иррациональности Олимпийских игр. Существует некоторая спорность в отношении лыжных соревнований на Олимпиаде 2026 года: выбранное место вызывает сомнения, и Международный олимпийский комитет (МОК) выступает за проведение этих соревнований за рубежом. Организаторы имеют запасной план, и он довольно неожиданный. Как подтвердил Томас Шваб, CEO немецкой федерации

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Свободные карты оценки недвижимости: Часто этот бесплатный сервис предлагает убедительные данные о...
Главные темы

Это самые эффективные графики стоимости недвижимости.

Это самые эффективные графики стоимости недвижимости. Заинтересованы узнать стоимость недвижимости в определенных районах? Это вопрос, который волнует многих людей, будь то заинтересованные покупатели или действующие владельцы недвижимости. Некоторые веб-сайты и риелторы предлагают удобный инструмент: карты цен. Эти карты позволяют сделать оценку на основе географического расположения. Карты цен на недвижимость служат

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Вооружённые транспортеры с ракетами DF-41 recruits для передвижения в процессии, отмечающей...
Главные темы

Китай проводит запуск баллистической ракеты в Тихий океан, отмечая десятилетнее отсутствие открытых демонстраций, на фоне эскалации региональной напряженности.

Китай проводит запуск баллистической ракеты в Тихий океан, отмечая десятилетнее отсутствие открытых демонстраций, на фоне эскалации региональной напряженности. В 8:44 утра по пекинскому времени Министерство обороны Китая объявило о запуске испытательного межконтинентального баллистической ракеты (МБР), которая упала в предопределенном районе в глубоководной части Тихого океана, как сообщается в заявлении.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Различия в росте государственного долга в разных странах
Политика

Различия в росте государственного долга в разных странах

Различия в росте государственного долга в разных странах Правительства, регионы, муниципалитеты и организации социального обеспечения в Германии в совокупности должны банкам и бизнесу примерно 2,5 триллиона евро. Почти пятая часть этой задолженности приходится на регионы. Несмотря на то, что некоторые области нуждаются в дополнительном займе, другие регионы наблюдали значительное

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно