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Юрген Клопп выражает свою недвусмысленную позицию по поводу главного тренера страны.

 and  Lauren Adams
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Юрген Клопп выражает свою недвусмысленную позицию по поводу главного тренера страны.

Клопп не видит себя преемником Нагельсманна на посту главного тренера сборной Германии в ближайшем будущем. "Все надеются, что Юлиан Нагельсманн продержится гораздо дольше 2026 года", - сказал знаменитый тренер Ливерпуля и Боруссии Дортмунд, который получил орден "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" от федерального президента Штейнмайера.

Спортивный директор DFB Руди Вöllер предложил Клоппа в качестве потенциального преемника Нагельсманна. После продления контракта Нагельсманна с DFB до окончания чемпионата мира 2026 года Вöller отметил, что "если когда-нибудь Юлиан Нагельсманн решит вернуться к тренировке топ-клуба Европы или Германии - просто невозможно обойти Юргена Клоппа, если он заинтересован". Однако Вöllер избегал разговоров о футболе, так как новостей не было, по словам Клоппа. "Руди Вöllер - замечательный человек. Он был поставлен в сложную ситуацию и должен был говорить об этом", - заметил Клопп в Берлине.

После ухода из Ливерпуля летом этого года Клопп сейчас находится в длительном отпуске. Он не исключает возможности окончания своей тренерской карьеры. В свою очередь, Нагельсманн неоднократно заявлял о своем желании продолжить тренировку клубов в долгосрочной перспективе.

Вместе с 27 другими людьми, внесшими значительный вклад в демократические ценности, Клопп был награжден орденом "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" в День немецкого единства.

"Успех и признание никогда не мешали ему лично общаться с каждым спортсменом и видеть в нем личность. Он всегда посвящал много времени своим многочисленным поклонникам и погружался в регион, где жил", - говорится в цитате. Клоппа, которого называют "самым популярным немцем в Великобритании" в Ливерпуле, также внес значительный вклад в улучшение положительного образа страны за рубежом.

Клопп поблагодарил за награду. "Это исключительно особенный момент. Среди нас так много замечательных людей с поистине впечатляющими достижениями в жизни. Я действительно чувствую себя тронутым и маленьким среди таких замечательных людей с такими замечательными историями", - отметил он. "Мы все рады награде. Это было действительно достойное мероприятие".

Клопп подчеркнул свою приверженность обществу и социальным вопросам. Он помогает "неблагополучным молодым людям, продвигает толерантность и показывает, как можно жить в единстве и солидарности. Юрген Клопп таким образом стал примером для многих и превосходным футбольным послом за пределами спорта".

Руди Вöllер предложил Юргена Клоппа в качестве потенциального преемника Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера сборной Германии, если Нагельсманн когда-нибудь решит вернуться к тренировке топ-клуба Европы или Германии. Несмотря на уход из Ливерпуля, Клопп по-прежнему пользуется большим уважением и является защитником социальных вопросов, помогая неблагополучным молодым людям и продвигая толерантность.

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