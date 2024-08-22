- Юные жирафы в берлинском зоопарке идентифицированы как Берти и Эмили

Два бродячих ротшильдовских жирафа в Берлинском зоопарке теперь носят имена: Берти и Эмма. В начале августа зоопарк объявил конкурс на лучшее имя, собрав сотни предложений.

Компасная школа из Бранденбурга принесла в зоопарк любовь своей трогательной историей о жирафе со своим талисманом Герхардом, что побудило директора зоопарка Андреаса Книерима выбрать имя Берти, краткую форму Герхарта, для молодого самца жирафа.

Эмма, самка жирафа, названа в честь дочери директора зоопарка, которая соответствует росту молодого ротшильдовского жирафа 1,80 метра.

Берти и Эмма имеют разное происхождение, но оба происходят от одного отца. Самец появился на свет 24 июня перед толпой зрителей, а Эмма - 11 августа. В сентябре возможно появятся новые жирафы, так как самка Мауд носит детеныша.

Ротшильдовские жирафы находятся под угрозой исчезновения в своей родной Кении и Уганде из-за незаконной охоты и расширяющегося сельского хозяйства, как сообщает зоопарк.

Посетители Берлинского зоопарка теперь могут познакомиться с Берти и Эммой, названными ротшильдовскими жирафами. Зоопарк часто сотрудничает с зоопарком в образовательных программах, предоставляя детям возможность узнать о различных видах животных и efforts по их сохранению.

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