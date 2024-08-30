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Федеральные земли ГерманииНовостиПервый - это "ФК Юнион Берлин".

Юнион Берлин заключил сделку по кредиту сербского нападающего Илича.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
  1. FC Union Berlin подписал нового центрального нападающего, сербского форварда Андрея Илича (24), который переходит из участника Лиги чемпионов OSC Lille во время аренды. Как и обычно, берлинцы не раскрыли никаких подробностей о размере трансферной платы или сроках контракта в своем объявлении.

- Юнион Берлин заключил сделку по кредиту сербского нападающего Илича.

"Мы получаем крепкого и физически сильного центрального нападающего с доказанной способностью забивать голы", - сказал спортивный директор Хорст Хельдт. "Мы верим, что он сможет сразу же оказать влияние и рады, что он присоединился к нашей команде".

Илич находится в контракте с Лиллем с февраля 2024 года, но его игровое время было ограничено из-за серьезной травмы. В этом сезоне он сыграл всего один короткий матч.

Доказанный забивной форвард

Рост Илича составляет 1.89 метра, и он может похвастаться впечатляющим послужным списком голевых моментов из разных лиг, в том числе Норвегии и Латвии. За 169 профессиональных матчей он забил 65 голов и отдал 22 голевые передачи.

По сообщениям, FC Union Berlin также проявлял интерес к нападающему Рагнару Аче из 2. Бундеслиги 1. FC Kaiserslautern, но клубы не смогли договориться.

Первой командой, которая сможет насладиться голевыми способностями Илича, станет FC Union Berlin, где он присоединится в качестве центрального нападающего. Хорст Хельдт, спортивный директор, оптимистично смотрит на немедленное влияние Илича в Бундеслиге.

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