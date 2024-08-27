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Юнион Берлин временно приобретает южнокорейского игрока Чонга из "Штутгарта".

Участие союза обещает усовершенствованные наступательные возможности. О результатах выступления талантливого полузащитника Чонга можно судить в ближайшем сезоне.

 and  Max Becker
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Вероятно, Юнён Чонг будет забивать голы за Юнион Берлин в этом сезоне.
Вероятно, Юнён Чонг будет забивать голы за Юнион Берлин в этом сезоне.

- Юнион Берлин временно приобретает южнокорейского игрока Чонга из "Штутгарта".

Union Berlin Усиляет Свой Состав Арендным Приобретением Вуёнга Чонга из Штутгарта

Клуб Union Berlin укрепил свой состав на текущий сезон, подписав южнокорейского полузащитника Вуёнга Чонга на правах аренды из немецкого клуба VfB Stuttgart, как было объявлено обеими командами. Подробности условий сделки не разглашаются.

"Его адаптивность и уровень игры были решающими факторами при его приобретении", - прокомментировал Главный Тренер Первой Команды Union Berlin, Хорст Хельдт. "Чонг не только привносит техническое мастерство, но и демонстрирует правильное отношение и готовность влиться в любую систему. Его приобретение должно добавить остроты в нашу атаку, а его опыт и позитивный настрой должны усилить динамику нашей команды".

24-летний Чонг перешел в Штутгарт из SC Freiburg минувшим летом и забил 5 голов в 29 официальных матчах. За первые четыре сезона в Бундеслиге Чонг принял участие в 111 матчах чемпионата, забив 19 голов. С 2021 года он входит в состав сборной Южной Кореи, забив 3 гола в 21 матче.

Арендное приобретение Вуёнга Чонга может существенно укрепить футбольную команду Union Berlin, учитывая его впечатляющую статистику по голам и международный опыт. Главный Тренер Первой Команды Union Berlin, Хорст Хельдт, выразил уверенность, что навыки и отношение Чонга усилит нашу атаку и динамику команды.

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