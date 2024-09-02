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"Юнион Берлин" проходит пробный матч против команды второго уровня "Брауншвейг".

Менеджер Союза Бо Свенссон выражает несогласие с необходимостью перерыва на матчи сборных после двух игр чемпионата. Команде удалось организовать товарищеский матч против другой команды.

 and  Wendy Allen
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- "Юнион Берлин" проходит пробный матч против команды второго уровня "Брауншвейг".

1. "Унион Берлин", ныне выступающий в Бундеслиге, запланировал товарищеский матч против "Эйнге 1848", ныне испытывающего трудности во Второй Бундеслиге. Матч состоится в четверг в 14:00 на тренировочном поле стадиона "Альте Фёрстери", как объявил клуб Бундеслиги. К сожалению, зрители не смогут присутствовать на матче, так как он пройдет без зрителей.

Главный тренер "Униона", Бо Свенссон, разделяет мнение о том, что раннее начало перерыва на матчи сборных, после всего двух игр в Бундеслиге, несколько необычно. "Это немного странно, что нас прерывают. Есть организации, которые принимают такие решения, и не всегда они ставят футбол на первое место", - сказал датский тренер на пресс-конференции на прошлой неделе. "К сожалению, мы не можем изменить эту ситуацию".

Несмотря на перерыв в матчах сборных, который нарушает их ход, "Унион Берлин" продолжил подготовку к матчу против испытывающего трудности "Эйнге 1848". Главный тренер "Униона", Бо Свенссон, выразил разочарование по поводу раннего перерыва, подчеркнув, что такие решения часто не учитывают потребности футбольной среды.

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