- Юнион Берлин нанял бывшего игрока "Хоффенхайма" Роберта Скова.

1. Унион Берлин подписал бывшего вингера Хоффенхайма Роберта Скова для усиления левого фланга. Сков безработный с конца лета. В прошлом сезоне он сыграл 31 матч за Хоффенхайм, выходя в стартовом составе в 14 из них. Как и ожидалось, Унион Берлин не раскрыл сроки контракта.

Спортивный директор Унион Берлина Хорст Хельдт прокомментировал: "Роберт - талантливый и универсальный игрок. Его технические навыки редки. Кроме того, его знакомство с лигой наверняка принесет нам пользу в ближайшее время". Сков перешел в Хоффенхайм в 2019 году.

Подобно Робину Госенсу, который перешел в "Фиорентину" в Италии в прошлую пятницу, Сков - левша с атакующим уклоном. 28-летний датчанин сыграл в 14 международных матчах, последний из которых состоялся в октябре 2023 года.

Новый игрок Унион Берлина, Роберт Сков, постарается проявить себя в футбольной лиге, учитывая свой опыт и навыки в ней. Конкуренция в футбольной лиге непременно будет стимулировать Скова, пока он продолжает расти с Унион Берлином.

Читайте также: