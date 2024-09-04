- Юнион Берлин нанял бывшего игрока "Хоффенгеймера" Роберта Скова.

Унион Берлин подписал контракт с бывшим вингером Хоффенхайма Робертом Сковом для усиления левого фланга. Сков не работал с лета. Во время своего пребывания в Хоффенхайме датский игрок, который имеет тренерские связи с менеджером "Униона" Бо Свенссоном, сыграл 31 матч в прошлом сезоне, выходя в стартовом составе в 14 из них. Как обычно, клуб Бундеслиги из Кёпеника не раскрыл сроки контракта.

В заявлении исполнительный директор "Униона" Хорст Хельдт похвалил Скова, сказав: "Он интересный и многогранный игрок. Его технические навыки необычны". Сков присоединился к Хоффенхайму в 2019 году.

Подобно Робину Госенсу, который перешел в "Фиорентину" в Италии в прошлую пятницу, Сков - левша с атакующим складом ума. 28-летнему игроку было доверено представлять сборную Дании в 14 матчах, последний из которых состоялся в октябре 2023 года.

Тренерские связи Скова с менеджером "Униона" Бо Свенссоном не единственное, что их объединяет; они оба предпочитают левый фланг. Несмотря на то, что Сков не играл в клубе с лета, другие команды должны обратить внимание на его навыки и потенциал.

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