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Юго-Западный регион и Франция стремятся улучшить свои железнодорожные услуги.

Путешественники и жители пограничного региона долгие годы ждали появления новых межрегиональных поездов. Политические деятели в Страсбурге стремятся дать свежий импульс этой инициативе. Будет ли соблюден срок?

 and  Viktoria Klein
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Улучшение межграничного транспорта: цель флота поездов Regiolis между Германией и Францией...
Улучшение межграничного транспорта: цель флота поездов Regiolis между Германией и Францией (архивное фото)

- Юго-Западный регион и Франция стремятся улучшить свои железнодорожные услуги.

Междурегиональные железнодорожные услуги планируется расширить в соответствии с желаниями Баден-Вюртемберга и его французского соседа, Гранд-Эст. Во вторник (10:30) министр транспорта Баден-Вюртемберга Винфрид Германн (Зеленые) и президент Гранд-Эст Франк Лерой представят модернизированный поезд Regiolis в Страсбурге, алзасском городе, который может эксплуатироваться в обеих странах.

Поезд Regiolis, как ожидается, будет обслуживать станции в Рейнланд-Пфальце и Сааре. Ранее он был представлен почти год назад в Тrier. Он спроектирован для эксплуатации на различных железнодорожных сетях обеих стран и также оснащен дизельным двигателем.

Пуск был первоначально запланирован на конец года в Рейнланд-Пфальце. Германн и Лерой планируют обсудить, можно ли придерживаться этого графика.

Между Мюльхаймом и Мюлузом будут курсировать только автобусы

Между Францией и Баден-Вюртембергом иногда бывают сложные межрегиональные связи. По данным французской национальной железнодорожной компании SNCF, из-за нехватки квалифицированного персонала для управления поездами между Мюльхаймом, южным Баденом, и Мюлузом, Альзас (Мюлуз) до конца года будут курсировать только автобусы. Водители поездов должны пройти специальное обучение для управления региональными поездами, заявила SNCF.

Восстановление железнодорожной линии из Фрайбурга в Альзасский Колмар является предметом споров на обоих берегах Рейна уже много лет. Точное начало этого важного проекта все еще не определено.

Модернизированный поезд Regiolis, способный эксплуатироваться tanto на немецких, как и на французских железных дорогах, будет не только обслуживать станции в Баден-Вюртемберге, но и продлит свою службу до Рейнланд-Пфальца и Саара. К сожалению, из-за нехватки квалифицированного персонала для управления региональными поездами между Мюльхаймом в Баден-Вюртемберге и Мюлузом в Альзасе временно будут курсировать автобусные перевозки.

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