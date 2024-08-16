- Юджин и Дэн Леви будут вести церемонию вручения премии Эмми в сентябре.

Два выдающихся комика, Эжен и Дэн Леви из высоко оцененного сериала "Шиттс Крик", будут вести в этом году премию "Эмми". 76-я церемония вручения наград "Эмми" за лучшие телесериалы, режиссёров и актёров состоится 15 сентября и будет транслироваться на ABC.

77-летний Эжен Леви, известный по роли в "Американский пирог", и 41-летний Дэн Леви войдут в историю как первый дуэт отца и сына, ведущий "Эмми". Как было объявлено в пятницу (по местному времени) в X, телевизионная академия обещает "вечер, который вы никогда не забудете".

Леви, которые сыграли отца и сына в "Шиттс Крик", также стали соавторами этого популярного канадского ситкома. Сериал рассказывает о богатом персонаже Джони Роуз, который вместе со своей семьёй находит убежище в маленьком городе Шиттс Крик после банкротства. В 2020 году на "Эмми" они блестяще завоевали все семь премий в категории "Лучший комедийный сериал", в том числе победы для главных и второстепенных актёров.

На этот раз на "Эмми" будут представлены литературная адаптация "Шогун" и кулинарное шоу "Медведь: Король кухни" как главные претенденты. "Шогун", действие которого происходит в 17-м веке в Японии, лидирует в гонке номинаций с 25 шансами, в то время как "Медведь" имеет 23 шанса на победу. Среди актёрских номинаций - известные звёзды, такие как Эндрю Гарфилд, Дженнифер Энистон, Риза Уиттерспун, Дональд Гловер, Идрис Эльба, Гэри Олдман, Джон Хэмм, Том Холландер, Джоди Фостер, Брайс Даллас Ховард и София Вергара.

Дуэт Леви, победивший на "Эмми" в 2020 году со своим шоу "Шиттс Крик", теперь готовится представить и руководить категорией "Фильм" на этой году

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