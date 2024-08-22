Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиФильм

Юбертус Хайл выступает за сохранение конкурентного преимущества Бабелсберга.

Вследствие серии проблем и трудовых споров находящийся в затруднительном положении международный кинопроизводственный центр Бабельсберг получает дополнительную помощь в виде фискальных стимулов от федерального министра труда Германии Хайля.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута

- Юбертус Хайл выступает за сохранение конкурентного преимущества Бабелсберга.

Министр труда Германии Hubertus Heil поддержал кинопроизводство в Бабельсберге, предложив налоговые льготы для продвижения кино в Германии. Он заявил: "Нам нужно оставаться конкурентоспособными с другими локациями, как в Европе, так и во всем мире, с кинопроизводством в Бабельсберге". Во время визита с министром культуры Бранденбурга Manja Schüle (СДПГ) Хейль назвал Бабельсберг "значительной частью немецкой истории, но также и будущим".

С 1912 года в Бабельсберге были сняты фильмы, такие как "Метаropolis" режиссера Фрица Ланга, "Синий ангел" с Марлен Дитрих, "Убийцы среди нас" с Хильдегард Кнеф и более recently, "Бесславные ублюдки" Квентина Тарантино и четвертая часть "Матрицы: Воскрешение" с Киану Ривзом.

Хейль заявил: "Бабельсберг - флагман всей республики, немецкой киноиндустрии". Это экономическое благо для региона и имеет большое значение на национальном уровне.

Он описал предложенную модель федерального правительства с налоговыми льготами, подобную другим странам, как "возможный более сильный стимул для инвестиций" по сравнению с текущим продвижением кино. Средства не выдаются, а вкладываются разумно, так как немецкое экономическое производство имеет решающее значение для рабочих мест и локаций, помимо своей культурной значимости.

В соответствии с планами федерального правительства, кинематографисты смогут вычесть до 30% своих производственных затрат из налогов в будущем. Кроме того, как минимум 20% доходов будет направлено обратно в местные производства через обязательство по инвестициям.

Ейке Вольф, глава операций студии в Бабельсберге, заявил, что с несколькими крупными производствами может быть создано до 4000 рабочих мест. После крупного проекта с режиссером Уэсом Андерсоном наступило затишье с некоторыми небольшими производствами во второй половине года.

Вольф заявил: "Система с налоговыми льготами могла бы сделать Бабельсберг конкурентоспособным снова, особенно в Европе". С планами федерального правительства интерес из Голливуда возрос.

Киностудия в Бабельсберге имеет богатую историю, сняв знаковые фильмы, такие как "Метаropolis" и "Бесславные ублюдки". (После) С предложенными налоговыми льготами, скорее всего, больше кинопроизводств выберут Бабельсберг в качестве локации, что может привести к увеличению рабочих мест.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Большие суммы незаконно полученных средств изымаются правительством.
Федеральные земли Германии

Полученные доходы в 18 млн. долларов за счет незаконной деятельности

Незаконная деятельность приносит существенный доход аферистам. Тем не менее, власти не бездействуют; они конфискуют незаконно приобретенные средства из нелегальных предприятий, когда это возможно. Конфискованная сумма в Гессене заметно возросла.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Индивидуальный intimidates романтический партнер - SEK вмешательство в Мерсбурге
Федеральные земли Германии

Индивидуальный intimidates романтический партнер - SEK вмешательство в Мерсбурге

Включает обвинения в похищении: Специализированная команда проникла в многоэтажное жилое здание, чтобы спасти жительницу.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Спустя более двух с половиной лет футбольный арбитр Феликс Цвайер возобновляет судейство матчей в...
Федеральные земли Германии

Впервые с декабря 2021 года Звайер принимает участие в играх Дортмунда.

Зваер и Дортмунд, не восхитительное сочетание в памяти арбитров. После предыдущей игры он попал в водоворот критики.yman. Вероятно, болельщики Дортмунда не будут рады ему.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
"Скорпионы" отменяют выступление из-за травмы гитариста.
Федеральные земли Германии

"Скорпионы" отменяют выступление из-за травмы гитариста.

Маттиас Ябс, известный член Scorpions, был вовлечен в инцидент. В результате несколько концертов их текущего глобального тура были отменены.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.
Главные темы

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.

В июле Германия установила потрясающий пик солнечной генерации на уровне 10,1 тераватт-часа, сообщает Федеральное министерство экономики. Это примерно 7-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом,Источники возобновляемой энергии смогли произвести в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО
Политика

Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО

Факультет поддержки базы НАТО в Гейльнкеркене работает на втором по высоте уровне безопасности, что требует отделения персонала и оставляет после себя многочисленные непокрытые запросы.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Победил на переговорах: Путин беседовал с Трампом на саммите G20 в июле 2017 года.
Политика

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением.

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением. Перед выборами в ландтаги Тюрингии и Саксонии лидер СДПГ СASKИЯ ЭСКЕН усиливает военную поддержку Украины против России. Канцлер ОЛАФ ШОЛЬЦ работает над справедливым и устойчивым миром, заявила Эскен в интервью газетам Funke Media Group. "Пока ПУТИН не

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Изначально изображенная 'bayesовская' считалась неподдающейся крушению
Панорама

Конструктор яхт выдвигает серьезные обвинения против команды Бейеса.

Конструктор яхт выдвигает серьезные обвинения против команды Бейеса. Люксовый парусник "Байесиан" потерпел крушение во время шторма у берегов Сицилии, оставив всех в недоумении относительно причин. Архитектор яхт Giovanni Costantino выдвинул гипотезы о возможных причинах этой катастрофы. К сожалению, капитан судна Джеймс Катфилд, который выдержал шторм вместе с восемью

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно