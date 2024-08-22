- Юбертус Хайл выступает за сохранение конкурентного преимущества Бабелсберга.

Министр труда Германии Hubertus Heil поддержал кинопроизводство в Бабельсберге, предложив налоговые льготы для продвижения кино в Германии. Он заявил: "Нам нужно оставаться конкурентоспособными с другими локациями, как в Европе, так и во всем мире, с кинопроизводством в Бабельсберге". Во время визита с министром культуры Бранденбурга Manja Schüle (СДПГ) Хейль назвал Бабельсберг "значительной частью немецкой истории, но также и будущим".

С 1912 года в Бабельсберге были сняты фильмы, такие как "Метаropolis" режиссера Фрица Ланга, "Синий ангел" с Марлен Дитрих, "Убийцы среди нас" с Хильдегард Кнеф и более recently, "Бесславные ублюдки" Квентина Тарантино и четвертая часть "Матрицы: Воскрешение" с Киану Ривзом.

Хейль заявил: "Бабельсберг - флагман всей республики, немецкой киноиндустрии". Это экономическое благо для региона и имеет большое значение на национальном уровне.

Он описал предложенную модель федерального правительства с налоговыми льготами, подобную другим странам, как "возможный более сильный стимул для инвестиций" по сравнению с текущим продвижением кино. Средства не выдаются, а вкладываются разумно, так как немецкое экономическое производство имеет решающее значение для рабочих мест и локаций, помимо своей культурной значимости.

В соответствии с планами федерального правительства, кинематографисты смогут вычесть до 30% своих производственных затрат из налогов в будущем. Кроме того, как минимум 20% доходов будет направлено обратно в местные производства через обязательство по инвестициям.

Ейке Вольф, глава операций студии в Бабельсберге, заявил, что с несколькими крупными производствами может быть создано до 4000 рабочих мест. После крупного проекта с режиссером Уэсом Андерсоном наступило затишье с некоторыми небольшими производствами во второй половине года.

Вольф заявил: "Система с налоговыми льготами могла бы сделать Бабельсберг конкурентоспособным снова, особенно в Европе". С планами федерального правительства интерес из Голливуда возрос.

Киностудия в Бабельсберге имеет богатую историю, сняв знаковые фильмы, такие как "Метаropolis" и "Бесславные ублюдки". (После) С предложенными налоговыми льготами, скорее всего, больше кинопроизводств выберут Бабельсберг в качестве локации, что может привести к увеличению рабочих мест.

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