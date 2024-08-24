Италия рассматривает случай с убийством на охоте в связи с возможным обвинением в непредумышленном убийстве

Тела были собраны, но причины, приведшие к опрокидыванию "Байесиана", остаются неясными. Итальянская прокуратура расследует обвинения в непредумышленном убийстве. Ранее капитан и экипаж проходили допросы.

После гибели британского бизнесмена в сфере технологий Майка Линча и еще шести человек в результате крушения роскошной яхты у берегов Сицилии итальянская прокуратура изучает обвинения в непредумышленном убийстве. Расследование, возглавляемое Ambrogio Cartosio в Termini Imerese, началось. В настоящий момент никто конкретный не находится в центре внимания.

Погрузившиеся спасатели извлекли тело 18-летней Ханны, дочери Линча, из обломков, находящихся на глубине 50 метров, в пятницу. Она была последней из семи пропавших без вести после опрокидывания роскошной яхты, принадлежащей ее матери, во время шторма утром в понедельник возле порта Porticello. Тело Линча было извлечено в четверг.

Специалисты озадачены тем, почему судно такого размера, как 56-метровый "Байесиан", не смогло выдержать шторм и затонуло в течение нескольких минут. Giovanni Costantino, CEO материнской компании Italia Sea Group судостроителя Perini, обвинил экипаж в интервью Reuters в "цепочке катастрофических, бессмысленных ошибок", которые могли привести к затоплению.

Капитан и экипаж допрошены

В том числе проверяется, были ли открыты люки и двери, которые должны были быть закрыты во время шторма. береговая охрана допросила капитана Джеймса Катфилда и восемь выживших членов экипажа от имени расследовательских органов.

Майк Линч планировал отпраздновать юридическую победу, отправившись в плавание по Средиземному морю. Основатель британской компании Autonomy проходил судебный процесс в Калифорнии по обвинению со стороны нынешнего владельца Hewlett-Packard, но был признан невиновным единогласно присяжными в июне. Приговор также распространялся на бывшего финансового директора Autonomy Стивена Чемберлена, который также недавно погиб: его сбил автомобиль во время бега.

На борту находились банкир из Morgan Stanley, давший показания в его пользу, адвокат, представлявший Линча на суде, и их жены, все они погибли в катастрофе. Также погиб повар Recaldo Thomas. На борту "Байесиана" находилось 22 человека, из которых 15 смогли спастись, в том числе жена Линча Анджела Бакарес, на которую была зарегистрирована яхта.

Итальянская прокуратура, возглавляемая Ambrogio Cartosio, назначила комиссию для расследования опрокидывания "Байесиана" и последующих смертей, в том числе смерти дочери Майка Линча Ханны. Результаты комиссии помогут определить, какие правовые действия необходимо предпринять в отношении тех, кто виновен, таких как капитан и экипаж, в свете обвинений в непредумышленном убийстве.

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