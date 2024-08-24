Итальянский смотритель признался в причастности к четырем убийствам.

48-летний итальянский сиделка из южного города Казерта, как сообщается, умышленно лишил жизни по крайней мере четырех человек, дав им избыточное количество лекарств. К удивлению, он явился в правоохранительные органы вместе со своими адвокатами, чтобы признаться в своих ужасных деяниях. Сначала не было никаких признаков подозрительной деятельности в этих случаях. Он оправдывал свои действия, заявляя, что его мотивом было облегчить страдания и боль пожилых людей. Самым старшим из жертв был якобы 96-летний мужчина.

Как сообщает ежедневная газета "Корriere della Sera", этот человек более 10 лет предоставлял услуги по уходу на дому для пожилых людей без какой-либо официальной квалификации. Оценки показывают, что он ухаживал примерно за 30 уязвимыми людьми, иногда даже живя с ними. В настоящее время он находится в заключении.

Полиция в настоящее время изучает возможность наличия дополнительных подозрительных смертей, которые могут быть связаны с сиделкой. Итальянские СМИ назвали его "Ангелом смерти". В своем заявлении в полицию он умолял: "Помогите мне предотвратить дальнейшие акты насилия".

Признание итальянского сиделки заставило следственные органы задуматься о том, не упустили ли они какие-либо тревожные знаки во время его десятилетней неквалифицированной работы. Дальнейшее расследование показало, что Комиссия, надзирающий орган по здравоохранению и социальным услугам, не проводила регулярных проверок работы сиделки, вызывая обеспокоенность по поводу надзора за безопасностью и благополучием пожилых людей, находившихся под его опекой.

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