Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиЕвропейская комиссия

Итальянский смотритель признался в причастности к четырем убийствам.

Помоги мне преодолеть желание причинить вред или прекратить жизнь.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Сотрудника здравоохранения сопровождали его законные представители в полицейском участке (старая...
Сотрудника здравоохранения сопровождали его законные представители в полицейском участке (старая картинка).

Итальянский смотритель признался в причастности к четырем убийствам.

48-летний итальянский сиделка из южного города Казерта, как сообщается, умышленно лишил жизни по крайней мере четырех человек, дав им избыточное количество лекарств. К удивлению, он явился в правоохранительные органы вместе со своими адвокатами, чтобы признаться в своих ужасных деяниях. Сначала не было никаких признаков подозрительной деятельности в этих случаях. Он оправдывал свои действия, заявляя, что его мотивом было облегчить страдания и боль пожилых людей. Самым старшим из жертв был якобы 96-летний мужчина.

Как сообщает ежедневная газета "Корriere della Sera", этот человек более 10 лет предоставлял услуги по уходу на дому для пожилых людей без какой-либо официальной квалификации. Оценки показывают, что он ухаживал примерно за 30 уязвимыми людьми, иногда даже живя с ними. В настоящее время он находится в заключении.

Полиция в настоящее время изучает возможность наличия дополнительных подозрительных смертей, которые могут быть связаны с сиделкой. Итальянские СМИ назвали его "Ангелом смерти". В своем заявлении в полицию он умолял: "Помогите мне предотвратить дальнейшие акты насилия".

Признание итальянского сиделки заставило следственные органы задуматься о том, не упустили ли они какие-либо тревожные знаки во время его десятилетней неквалифицированной работы. Дальнейшее расследование показало, что Комиссия, надзирающий орган по здравоохранению и социальным услугам, не проводила регулярных проверок работы сиделки, вызывая обеспокоенность по поводу надзора за безопасностью и благополучием пожилых людей, находившихся под его опекой.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Под девизом 'Тюрингия остаётся яркой!' множество людей приняли участие в LSК ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ, борясь...
Панорама

В Йене, Магдебурге и Бремене множество людей участвует в празднованиях гордости

Множество людей проிறது по улицам различных немецких городов в деньChristopher Street, призывая к большей терпимости и разнообразию. Одетые в яркую одежду и устраивают шумные протесты, они отстаивают свою позицию.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Сотрудник правоохранительных органов в США обвиняется в стрельбе по чернокожим мужчинам.
Панорама

Сотрудник правоохранительных органов в США обвиняется в стрельбе по чернокожим мужчинам.

Сотрудник правоохранительных органов в США обвиняется в стрельбе по чернокожим мужчинам. В штате Флорида, известном как "Солнечный штат", недавно офицера по имени Эдди Дюран обвинили в непредумышленном убийстве после смертельного инцидента в мае. Жертвой стал 23-летний афроамериканский солдат Роджер Фортсон, проживавший в квартире. Как заявила государственный обвинитель Джинджер

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Диджей Топик упорно выступал, чтобы не дать возникнуть ощущения беспорядков.
Панорама

Диджей Топик упорно выступал, чтобы не дать возникнуть ощущения беспорядков.

- Диджей Топик упорно выступал, чтобы не дать возникнуть ощущения беспорядков. Мате Топић, вы играли музыку, когда ваше выступление внезапно прервалось нападением. Как вы восприняли тот момент? Я продолжал играть, чтобы избежать паники. Один из организаторов подошел ко мне на сцену и рассказал об инциденте. Сначала я подумал, что это

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Власти находятся в процессе расследования дела, охватывающего всю Северную Рейн-Вестфалию и...
Панорама

Расследование потенциальных мотивов терроризма в инциденте в Солингене

Расследование потенциальных мотивов терроризма в инциденте в Солингене Случай в Кёльне остается загадочным - преступник по-прежнему не найден. Расследующая команда считает правдоподобным, что инцидент может быть терактом. На данный момент не видно альтернативной мотивации. Уголовное дело в настоящее время ведется федеральным прокурором, возможен перевод юрисдикции, если появится более конкретные улики.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

В Бундеслиге Штутгарт проиграл в первый день, а Лейпциг вышел победителем.
Главные темы

В Бундеслиге Штутгарт проиграл в первый день, а Лейпциг вышел победителем.

- В Бундеслиге Штутгарт проиграл в первый день, а Лейпциг вышел победителем. ВФБ Штутгарт, занявшие второе место, начали свой новый сезон в Бундеслиге с поражения. В субботу они потерпели поражение 1:3 (1:1) от СК Фрайбург. Участник Лиги чемпионов РБ Лейпциг одержал победу 1:0 (0:0) над ВФЛ

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Под девизом 'Тюрингия остаётся яркой!' множество людей приняли участие в LSК ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ, борясь...
Панорама

В Йене, Магдебурге и Бремене множество людей участвует в празднованиях гордости

Множество людей проிறது по улицам различных немецких городов в деньChristopher Street, призывая к большей терпимости и разнообразию. Одетые в яркую одежду и устраивают шумные протесты, они отстаивают свою позицию.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Киль уступает титул чемпиона Лиги молчаливым болельщикам Хоффенхайма.
Федеральные земли Германии

Киль уступает титул чемпиона Лиги молчаливым болельщикам Хоффенхайма.

- Киль уступает титул чемпиона Лиги молчаливым болельщикам Хоффенхайма. Хоффенхайм и Крамарич приносят Килю первое поражение в Бундеслиге, несмотря на протесты фанатов. Гости уступили 2:3 (0:2) на частично пустом стадионе в Зинсхайме против участников Лиги Европы. Крамарич забил пенальти (6-я минута) и два дополнительных гола (37/87) за

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно