- Итальянский "Посланник смерти" признался в совершении четырех убийств

48-летний итальянский сиделка из Казерты на юге Италии признался в намеренном причинении смерти как минимум четырем пожилым людям путем чрезмерного применения лекарств. Сопровождаемый своими адвокатами, он сдался властям, утверждая, что его действия были направлены на облегчение страданий жертв. Самой старшей жертве было 96 лет.

Как сообщает "Корriere della Sera", этот человек ухаживал за пожилыми людьми на дому в течение более 10 лет без официальной квалификации. Предполагается, что он заботился о 30 уязвимых взрослых, иногда даже живя с ними. В настоящее время он находится под стражей, пока власти расследуют возможные дополнительные подозрительные случаи смерти, связанные с ним. Итальянская пресса прозвала его "Ангелом смерти". В своем признании он просил помощи у полиции: "Помогите мне, чтобы я больше не делал этого".

Итальянская пресса окрестила его "Ангелом смерти" из-за его предполагаемых действий. Несмотря на его намерение облегчить страдания жертв, его действия расследуются как потенциальные дополнительные подозрительные случаи смерти.

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