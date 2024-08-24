- "Итальянский "неприятный медведь" переедет в Черный лес к 2024 году"

Если все пойдет по плану, "проблемный медведь" Гая, родом из северной Италии, к концу года, как ожидается, будет перемещен в резервный парк Волков и Медведей, расположенный в Черном лесу. Однако, как сообщил представитель Фонда медведей, пока нет окончательного плана перемещения, так как строительство объекта в Бад-Рипольдзау-Шапбахе все еще продолжается. Фонд уже выделил около миллиона евро на строительство и сейчас ищет дополнительные средства.

Медведь, известный как JJ4, в апреле прошлого года смертельно ранил 26-летнего бегуна в Италии. Правительство провинции Трентино и защитники прав животных вели судебную тяжбу о судьбе медведя. Провинция приказала казнить медведя, но решение было приостановлено судами после экстренных петиций со стороны защитников прав животных.

По словам защитников прав животных, это лишь временное решение. Гая была поймана живой и временно размещена в вольере возле Тренто. Переселение в парк в районе Фрайденштадта уже давно планировалось.

"Это все еще временное решение", - заявило фонд на своем веб-сайте. "Хотя JJ4 теперь имеет право на жизнь, он все равно будет страдать, даже при оптимальных условиях содержания. Мы знаем это из своего опыта с предыдущими дикими медведями Юрка и Иза в нашем проекте по благосостоянию медведей в Черном лесу. Дикий инстинкт медведя подавить очень сложно, и он, скорее всего, никогда не исчезнет полностью".

Будущий открытый вольер будет построен в соответствии с наивысшими стандартами безопасности. Гая будет иметь время для адаптации к неволе, защищенная от посетителей.

Фонд медведей активно ищет средства для развития инфраструктуры транспорта и связи, необходимой для перемещения Гаи в парк Волков и Медведей в Черном лесу. Несмотря на то, что Гая временно размещена в вольере, фонд все еще обеспокоен ее долгосрочным благополучием, учитывая свой опыт с Юркой и Иза.

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