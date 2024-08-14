Итальянская полиция наносит удары по "Козе Ностра"

Итальянская финансовая полиция расследует деятельность Коза Ностры в течение многих лет, прежде чем нанести удар в Бразилии. В результате операции были конфискованы активы на сумму 50 миллионов евро и арестован подозреваемый, якобы отмывавший деньги мафии в течение десятилетий как подставное лицо.

Итальянская финансовая полиция утверждает, что нанесла серьезный удар по мафии в Бразилии. Как сообщает финансовая полиция, офицеры из регионального командования Сицилии в сотрудничестве с бразильскими коллегами конфисковали активы на сумму 50 миллионов евро в ходе масштабной операции в северо-восточном бразильском штате Рио-Гранде-ду-Норти. Также были обысканы многочисленные объекты недвижимости в Италии и Швейцарии.

В бразильском городе Натал был арестован сицилийский businessman, подозреваемый в помощи сицилийской мафиозной группировке Коза Ностра отмывать деньги через инвестиции в бразильские компании с 2000 года, как сообщает итальянское новостное агентство "Адженция Нова". Имя подставного лица, как сообщается, не разглашается, но он якобы был связан с одним из "самых влиятельных боссов Палермо" с 2000 года, как объяснил представитель власти, используя выражение для высокопоставленных мафиози. Как сообщают местные сицилийские СМИ, речь идет о Джузеппе Кальварузо, который был арестован в 2021 году и приговорен к длительному тюремному заключению в 2022 году.

В общей сложности активы были конфискованы у 17 человек. Они обвиняются в пособничестве созданию мафиозной ассоциации, вымогательстве и отмывании денег. Операция была предшествована годами расследования. В рейдах приняли участие более 100 итальянских финансовых полицейских, некоторые из которых прибыли в Бразилию в последние дни, чтобы поддержать своих местных коллег.

Полиция также заявила, что во время рейдов против мафии были обысканы объекты недвижимости в нескольких итальянских регионах и в Швейцарии. Европейское судебное ведомство Eurojust сообщило, что швейцарские власти были вовлечены в межграничное сотрудничество.

Арест подставного лица в Бразилии стал значительным проникновением деятельности мафии в страну. Учитывая, что подозреваемый якобы был связан с одним из самых влиятельных боссов Палермо в течение более двух десятилетий, это свидетельствует о сильном присутствии мафии в финансовом секторе Бразилии.

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