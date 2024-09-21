Итальянская автомагистраль отмечает свой столетний юбилей.

Миф о том, что Гитлер изобрел highways, снова опровергнут. Итальянцы построили первый в мире operational autostrada задолго до прихода нацистов к власти. А сегодня ей исполняется 100 лет.

Вы знаете, как бывает на зарубежных платных дорогах. Вы едва не дотягиваете до отметки считывания карты, ваша немецкая карта отказывается работать, и водитель сзади начинает сигналить.

Представьте себе красоту тех времен, на итальянских озерах, сто лет назад. С машиной вы были почти одинокий странник. Платежи не были автоматизированы, они производились наличными на стоянке, и вежливый одетый охранник приветствовал вас у шлагбаума.

Именно век назад, 21 сентября 1924 года, был открыт первый в мире настоящий highway, между Миланом и Варезе, в 50 километрах к северу. Или, скорее, первая autostrada. Миф о том, что Адольф Гитлер изобрел highways, - это просто ложная информация, в современных терминах - неправда.

Факт в том, что идея принадлежала предпринимателю Пиеро Пурицелли, человеку, стоящему за легендарным треком Монцы, позднее возведенному в графы. Он основал компанию Società Anonima Autostrade в 1921 году, своего рода итальянский вариант Autobahn GmbH. Концепция: платная дорога для быстрого движения, свободная от препятствий в виде перекрестков, телег, повозок, велосипедов или пешеходов. Это был очень futuristic концепт в то время. При этом на итальянских дорогах было всего 57 000 автомобилей, так что подобное начинание было смелым.

Большинство людей в то время не склонны были к передвижениям. Они предпочитали оставаться в уютных знакомых местах. Те, кому приходилось ездить на большие расстояния, пользовались поездом. На часто немощеных сельских дорогах самым распространенным видом транспорта были повозки, запряженные лошадьми. Первый участок того, что позже стало Autostrada dei Laghi (Highway of the Lakes), а затем A8, был смелым предприятием.

Первый рейс совершил тогдашний король Витторио Эммануэле III на машине Lancia. Он также перерезал ленточку, с шестью солдатами, стоящими на страже. Римская газета "La Tribuna" оценила это так: "Весьма приятная поездка по бетону, гладкому, как паркет. Без этих надоедливых колеи, велосипедистов или чего-то, что могло бы отправить вас прямиком на тот свет..." Даже Германия сообщала об этом, но не о дороге, а о "-только для автомобилей".

Изначально итальянцы оценивали ежедневный трафик на маршруте в 1000 автомобилей. Но обычно было не больше нескольких десятков - возможно, из-за ночного закрытия автострады. Следующий участок был открыт в 1925 году, простирающийся до одноименного Комо. Сегодня это хорошо frequented A9 туристами.

Между прочим, в то время Гитлер сидел в тюрьме в Баварии, отбывая пятилетний срок за попытку переворота в ноябре 1923 года. Он не придет к власти до 1933 года, когда предложит программу строительства четырехполосных "Führer roads" по всей Германии. Планы были из 1920-х годов, но не упоминались. Уже в августе 1932 года был открыт первый участок "беспересечного моторного шоссе" между Кёльном и Бонном, сегодняшняя A555.

Между фашистами в Берлине и Риме тогда была определенная конкуренция. Итальянский диктатор Бенито Муссолини, находившийся у власти с 1922 года, хвастался на открытии Милан-Варезе: "Дороги - великое итальянское достижение и очень конкретный знак нашего инженерного мастерства - не недостойный сынов древнего Рима." Однако культурный историк Конрад Кунце ("Германия как автострада") видит это иначе сегодня. По его мнению, Муссолини сильно отставал от Гитлера по финансированию и пропаганде. "В том, что они были похожи, так это в попытке monumentalize дорогу как великое историческое произведение", - сказал ученый из Берлина. "Германская версия была намного больше, дороже, смертоноснее, быстрее и знаменитее - как все в Третьем рейхе было в несколько раз больше, чем в Италии".

Для записи есть также эксперты, считающие дорогу даже старой. В Нью-Йорке был Long Island Motor Parkway в 1908 году, почти исключительно использовавшийся как гоночная трасса - роскошь для богатых щеголей. В Берлине Авус (Automobile Traffic and Practice Road) был открыт в 1921 году, роскошь для богатых. Оба мало походили на сегодняшнюю автостраду - общественную дорогу для моторизованного транспорта, спроектированную для быстрой поездки из точки А в точку Б.

Прежде всего, идея строительства обширной сети автострад уже существовала в Италии в то время. Первая автострада была дорогой, но в целом цены были значительно ниже: от 9 до 60 лир в зависимости от размера vehicles. Сегодня единовременная плата для автомобилей составляет 3,80 евро. Но в этот особый день поездка бесплатна. Чтобы отметить это событие, на дорогу выйдут автомобили столетней давности.

Автострада открывает свои двери для движения, предлагая более гладкое путешествие для vehicles, вдали от колеи и опасностей немощеных дорог. Через век после этого та же самая A8 шоссе кишит туристами, резкий контраст с теми временами, когда на ней было всего несколько десятков автомобилей.

Планы четырехполосной автострады в Германии, известной как "Führer roads", были предложены Адольфом Гитлером в 1933 году, но концепция платной дороги для быстрого движения, свободной от препятствий, уже была реальностью в Италии с открытием Милан-Варезе автострады в 1924 году.

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