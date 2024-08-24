- Истребляют: Лица, обладающие информацией о браконьерах

В результате таинственного исчезновения 13 овец из надежно охраняемого загонов поблизости от Морингена, в районе Нортхайм, полиция просит свидетелей предоставить информацию. Похищение этих уникальных овец камерунской породы произошло где-то между наступлением темноты во вторник и рассветом в среду, согласно официальному отчету. Неизвестные лица, скорее всего, ответственны за похищение животных. Загон находится в сельской местности между Морингеном и Нинхагеном, к северу от дороге 428.

Расследование ведется с учетом всех возможных вариантов, и полиция призывает общественность предоставить информацию о любой необычной активности в окрестностях других сельских местностей. Исчезновение этих уникальных овец нанесло значительный ущерб местному фермеру, повлияв на его средства к существованию и оценку биоразнообразия региона.

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