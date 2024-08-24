Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПрочие

Истребляют: Лица, обладающие информацией о браконьерах

Ягнята, потенциально носящие болезни скота, таинственным образом пропали с поля в районе Нортехайм, что побудило правоохранительные органы найти возможных свидетелей в связи с предполагаемым кражей.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута
После кражи пятнадцати овец правоохранительные органы просят возможных свидетелей.
После кражи пятнадцати овец правоохранительные органы просят возможных свидетелей.

- Истребляют: Лица, обладающие информацией о браконьерах

В результате таинственного исчезновения 13 овец из надежно охраняемого загонов поблизости от Морингена, в районе Нортхайм, полиция просит свидетелей предоставить информацию. Похищение этих уникальных овец камерунской породы произошло где-то между наступлением темноты во вторник и рассветом в среду, согласно официальному отчету. Неизвестные лица, скорее всего, ответственны за похищение животных. Загон находится в сельской местности между Морингеном и Нинхагеном, к северу от дороге 428.

Расследование ведется с учетом всех возможных вариантов, и полиция призывает общественность предоставить информацию о любой необычной активности в окрестностях других сельских местностей. Исчезновение этих уникальных овец нанесло значительный ущерб местному фермеру, повлияв на его средства к существованию и оценку биоразнообразия региона.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Неопределенное Будущее Продолжается: Фабиан Шлеюсснер Остается Возможностью Перехода в КФК Каrlсруэ
Федеральные земли Германии

Хунзикер готов подписаться.

Новичок Андрим Хюнзикер добивается еще одной победы в КСК. Трактория другого атакующего остается захватывающей. Директор по проведению спортorium демонстрирует размышления о дальнейшем укреплении обороны.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Служба экстренного реагирования, включая правоохранительные органы и пожарные, были вызваны на...
Федеральные земли Германии

Трактор, столкнувшийся с неисправностью руля, приводит к столкновению с ограждениями моста.

Механизм рулевого управления трактора отказал, что привело к столкновению с ограждением моста и в конечном итоге к опрокидыванию.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Почти на ста сельскохозяйственных угодьях в юго-западном регионе наблюдаются вспышки болезни голубого языка.
Федеральные земли Германии

Почти на ста сельскохозяйственных угодьях в юго-западном регионе наблюдаются вспышки болезни голубого языка.

Соблюсти свирепое Интерес: Вирус синий язык разносится молниеносно на молочных фермах, оставляя попытки удержать это как спешную борьбу.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Полицейские преследовали пьяного пожилого человека.
Федеральные земли Германии

Пьяный пожилой человек покидает контрольно-пропускной пункт правоохранительных органов

Взрослый человек упорно отказывается останавливаться, пока полицейский не изъмет ключ зажигания у машины. После этого полицейские быстро discover причину странного поведения мужчины.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Согласно палестинским источникам, в результате израильских нападений на различных территориях в...
Политика

В недавнем инциденте одиннадцать невинных мирных жителей в Газе, к сожалению, погибли.

Жизнь в секторе Газа в условиях израильских военных операций против враждебных групп, часто подвергающих опасности жизни гражданских лиц в этом плотно заселенном регионе.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Неопределенное Будущее Продолжается: Фабиан Шлеюсснер Остается Возможностью Перехода в КФК Каrlсруэ
Федеральные земли Германии

Хунзикер готов подписаться.

Новичок Андрим Хюнзикер добивается еще одной победы в КСК. Трактория другого атакующего остается захватывающей. Директор по проведению спортorium демонстрирует размышления о дальнейшем укреплении обороны.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Зеленский заявил, что война в России вновь возникла
Главные темы

Зеленский заявил, что война в России вновь возникла

Зеленский заявил, что война в России вновь возникла По словам Зеленского, его видео было снято в пограничной зоне, где Украина неожиданно начала наступление, якобы в сторону России. Украинские войска вошли в границы Курска 6 августа. С 24 февраля 2022 года Россия начала военные действия против Украины. Почти каждый день российские

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно