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СпортНовостиШвеция

История победы "Хайденхайма" в Кубке Европы продолжает развиваться.

 and  Lauren Adams
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История победы "Хайденхайма" в Кубке Европы продолжает развиваться.

Первый матч ФК Хайденхайм в Лиге Европы заканчивается победой, открывая путь к выходу в групповой этап Лиги конференций. В первом раунде плей-офф команда Бундеслиги из Швабии обыграла предыдущих чемпионов Швеции БК Хакен со счетом 2-1 (1-1) на выезде.

Голы были забиты новичками Сайрлорд Контех (31-я минута) и Леонардо Сьенца (65-я) за гостевую команду, в то время как Миккель Ряйгард (36-я минута) смог сравнять счет для хозяев. Повторный матч состоится в следующую среду на поле Остальб. Прежде чем это произойдет, ФК Хайденхайм начнет свой новый путь в Бундеслиге, сыграв гостевой матч против недавно promuvedшего ФК Санкт-Паули (17:15/DAZN).

Schmidt выбирает неожиданный состав - Контех отмечает дебют

Главный тренер Хайденхайма Франк Шмидт выбрал неожиданный стартовый состав, оставив только капитана Патрика Мейнка и форварда Сьенцу из победы со счетом 4:0 над местным клубом FC 08 Виллинген в Кубке Германии. ГостиInitially struggled with the artificial turf used by Häcken, leading to turnovers in promising positions due to the wet conditions by players Mikkel Kaufmann and Mathias Honsak.

После примерно 30 минут недавнее приобретение Контех из Падерборна воспользовалось ошибкой шведской обороны, чтобы забить первый гол Хайденхайма в Лиге Европы. Вскоре после этого Ряйгард сравнял счет точным ударом.

Завершающий удар Сьенцы

Через 10 минут после перерыва швед Амор Лаюони упустил отличный шанс сравнять счет, но Хайденхайм снова продемонстрировал свою атакующую силу. Завершающий удар Ульма и технически одаренного Сьенцы задел внутреннюю часть стойки и закатился в ворота.

Примерно 500 фанатов сопровождали Хайденхайм в поездке в Швецию. В своем первом сезоне в Бундеслиге Хайденхайм занял впечатляющее восьмое место и завоевал место в плей-офф Лиги конференций.

Сайрлорд Контех, перешедший в Хайденхайм из Падерборна, забил первый гол своей команды в Лиге Европы против предыдущих чемпионов Швеции БК Хакен, помог команде Бундеслиги из Швабии обыграть их со счетом 2:1 в Швеции. С этой победой ФК Хайденхайм, клуб из Швеции, вышел в групповой этап Лиги конференций, что является выдающимся достижением для клуба.

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