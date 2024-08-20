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КультураНовостиГермания

Исследуйте фитнес-френзи: исследование одержимости аэробикой 1980-х годов

 and  Mark Rodriguez
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Под воздействием тренда фитнеса 80-х годов программа "Гим Тон Х» стала катализатором, побудившим...
Под воздействием тренда фитнеса 80-х годов программа "Гим Тон Х» стала катализатором, побудившим многих женщин заняться физическими упражнениями.

- Исследуйте фитнес-френзи: исследование одержимости аэробикой 1980-х годов

Веселая, потрясающая музыка и качающиеся бедра – вот рецепт аэробики. Иконы вроде Тина Тёрнер, Шер, Мик Джаггер и Фредди Меркури танцевали в ярких трико в 1980-х. Но самой знаковой фигурой фитнес-революции того времени была никто иная, как Джейн Фонда, которой сейчас 86 лет. Документальный фильм Арте "Зажги, детка, зажги! – Как аэробика заставила мир потеть", который выйдет в эфир в эту среду (11:23), исследует влияние легендарной актрисы и движущих сил бывшего увлечения.

Название "аэробика" происходит от тренировок космонавтов. В отличие от терминов "пилатес" и "йога", которые защищены авторским правом, термин "аэробика" не защищен. В своей сути, аэробика – это тренировка выносливости. Фильм показывает, как волна фитнеса способствовала единству и укрепляла самооценку женщин.

Сперва движения считались "неустойчивыми и рискованными", как сказала дочь первопроходца. Но вместе с эмансипацией спорт шел рука об руку. Блестящие, сверкающие и облегающие трико также символизировали независимость.

Вероник де Вилле и Дебби Мур, европейские звезды аэробики и фитнес-инфлюенсеры, привезли волну из США в Лондон и Париж со своими студиями. Американская актриса и икона аэробики Сайдне Ром toured Берлин и другие города. Она до сих пор с любовью вспоминает рождение движения в Германии. "Немецкие женщины были исключительно сильными. Единственная проблема была в том, что они требовали открывать окна даже в самые холодные месяцы", – говорит она. Но Германия приняла аэробику более страстно, чем любая другая страна.

Женщины всех возрастов вдохновились вести активный образ жизни и заниматься спортом благодаря этому тренду. Характерная музыка аэробики определила целую декаду и соответствовала вибрациям эпохи диско. "Никогда не превышая 160 ударов в минуту", – говорит Ром. "Музыка действует как мотиватор, как в диско. Все танцуют, и это один из секретов успеха аэробики". Музыка по-прежнему играет важную роль в фитнесе, в том числе в зумбе и других танцевальных тренировках.

Аэробика начала терять популярность, когда в 1990-х годах набирала популярность йога. Женщины наконец-то получили возможность дышать и нежно заботиться о своих телах.

Джейн Фонда, икона аэробики, снова надела спортивную одежду перед камерой почти через 30 лет после пика своей первой серии фитнес-видео. В возрасте более 70 лет она выпустила два тренировочных DVD.

В 1980-х годах американская актриса Сайдне Ром tour various cities in Germany, fondly remembering the birth of Aerobics in this country. Interestingly, Germany embraced Aerobics more passionately than any other nation.

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