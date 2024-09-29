Исследуя вопрос, связанный с приобретением Баварией Мюнхен высокопрофильным трансферным приобретением, Палинха, и причину его низкой производительности во время его пребывания в клубе.

Томас Тухель очень хотел подписать Жоао Палинья для "Баварии" в качестве "опорного полузащитника", но игрок появился год спустя и испытывал трудности под руководством преемника Тухеля Винсента Компани. Макс Эберль прокомментировал ситуацию с этим высокопрофильным трансфером.

Жоао Палинья сыграл несколько матчей за "Баварию" с тех пор. Португалец появился на поле в четырех матчах, но смог накопить всего 139 минут. Несомненно, 29-летний игрок еще не находится в своей лучшей форме. Тухель был заинтересован в подписании португальца летом 2023 года в качестве "опорного полузащитника" и даже все уладил, но сделка сорвалась в последний момент. "Фулхэм" отказался отпускать его, так как не мог найти замену.

Тухель имел в виду определенную роль для Палиньи. Он должен был стать настоящим "опорным полузащитником", чтобы удерживать команду из Мюнхена. Не все игроки в составе были согласны с этой идеей. Например, Жошуа Киммих почувствовал себя немного неуютно и четко дал понять, что видит себя в этой роли. Компани разделяет это мнение и вернул Киммиха из позиции правого защитника в центр. И он сыграл молодого национального игрока Александра Павловича рядом с ним. Палинья, который присоединился к команде этим летом за около 50 миллионов евро с годовым опозданием, не имеет места в команде. Он даже не попал в стартовый состав. Он сыграл полные 90 минут только в матче против новичка "Хольштайн Киль" со счетом 6:1.

Палинья не получил минут в домашнем матче против "Байера 04 Леверкузен" в субботу вечером. Что происходит? Неужели "Бавария" потратила 50 миллионов евро на игрока, которого больше не нужно? Спортивный директор Макс Эберль решительно отрицает это и защищает нового подписания. "Мы будем нуждаться в нем, мы будем нуждаться в нем", - сказал он после ничьей 1:1 против Леверкузена. "Мы сейчас на пятом матче Бундеслиги, у нас есть матч Лиги чемпионов", - сказал спортивный директор и добавил: "В решающие моменты соревнований - это март, апрель, май".

Эберль видит одну из причин сильного старта команды в этом сезоне в "очень высоком уровне конкуренции в составе". Это видно в том, что "Жоао Палинья может быть выпущен на поле в этой игре". В принципе, это так в "Баварии": "Если игрок думает, что может сделать немного меньше, тогда есть другие, кто готов". Как Палинья - возможно, уже в своем быстром возвращении в Англию с матчем Лиги чемпионов в среду против "Астон Виллы" (в live-ticker на ntv.de).

Тот, кто процветает под Компани и занимает одну из позиций, на которую претендовал Палинья, - это Киммих. "Игра коуча подходит мне очень хорошо. Я вижу в том, как он хочет играть в футбол, что я могу применить свои сильные стороны", - сказал Киммих в "Blickpunkt Sport" на BR Fernsehen. "Конечно, я замечаю, что он видит меня в центре. Тем не менее, я никогда не скажу, что позиция правого защитника для меня история. Особенно в национальной команде, я все еще играю на позиции правого защитника", - сказал главный полузащитник "Баварии". "Я вижу это как большое преимущество, или оно уже привело меня туда, где я сегодня, что я могу играть на нескольких позициях".

Время Жоао Палиньи в "Баварии" было ограничено, и он смог сыграть всего 139 минут в четырех матчах с момента присоединения к команде за около 50 миллионов евро. Несмотря на заверения Макса Эберля, что Палинья будет нужен, португальский полузащитник еще не завоевал постоянное место в стартовом составе.

С другой стороны, Жошуа Киммих процветает под Винсентом Компани, занимая позиции, на которые претендовал Палинья. Гибкость Киммиха и его способность отлично играть на нескольких позициях сделали его ключевым игроком tanto для "Баварии", так и для немецкой национальной команды.

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