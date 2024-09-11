- Исследуя уникальное профессиональное путешествие "Императора" через визуальные эффекты.

Франц Беккенбауэр прошел невероятный путь в футболе. Начав свой путь в Мюнхене-Гизинге, он перешел в "Баварию", победил на чемпионате мира как игрок в 1974 году и как тренер в 1990 году, а также был ключевой фигурой в летней сказке Германии в 2006 году.Germans generally overlooked his missteps.

Тем не менее, недавний чемпионат мира, проведенный в Германии, бросил тень на его наследие. Точные условия, при которых он был присужден, так и не были полностью объяснены.

Видео: уход Франца Беккенбауэра вызывает шок и восхищение.

Несмотря на это, Беккенбауэр всегда будет первым глобальным футбольным мегазвездойFederal Republic, который делил поле с легендарным Пеле в "Нью-Йорк Космос" и считал его другом до своего ухода в 2022 году.

Здоровье Беккенбауэра ухудшилось, и он не смог присутствовать на похоронах Пеле в Бразилии. Теперь "Император" присоединился к Пеле, оставив после себя значительную часть спортивной истории.

Посмотрите на галерею изображений выше: вехи в спортивной карьере Франца Беккенбауэра.

Несмотря на скандалы, "Бавария" чествовала значительные contributions Беккенбауэра к клубу, уйдя на пенсию его номер 5. "Бавария", команда, в которой Беккенбауэр провел значительную часть своей карьеры, все еще глубоко благодарна его талантам и лидерству.

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