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Исследуя пингвинов и птиц-хищников среди победителей конкурса птиц.

На конкурсе фотографов года 2024 в номинации "Птицы"照片, изображающие преследование бабочки соколом-сотней, поедание вороным грифом черного медведя и поедание моржом волны, получили высокую оценку.

 and  Viktoriya Miller
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Исследуя пингвинов и птиц-хищников среди победителей конкурса птиц.

В девятый раз проводится этот конкурс, который демонстрирует очарование птичьей жизни и обращает внимание на опасности, с которыми они сталкиваются. Канадский фотограф Патрисия Хомонило завоевала главный приз с потрясающим снимком, на котором изображено более 4000 пернатых, погибших в результате столкновений с окнами или отражающими поверхностями в Торонто.

Исследование, опубликованное в августе, приблизительно оценивает, что ежегодно в США от столкновений с окнами погибает более миллиарда птиц. Как фотожурналист, вовлеченный в охрану природы в рамках программы "Фатально свет" (FLAP), цель которой - защитить птиц от смертельных столкновений, Хомонило стремилась показать трагедию. Вместе со своей командой она расставила погибших в концентрические круги, поместив крупных птиц в центр.

Хомонило заявила: "Мы создали эту потрясающую выставку, чтобы почтить погибших и повысить осведомленность общественности. Я надеюсь, что люди будут шокированы тем, что они увидят, и побудят к действию, используя безопасное для птиц стекло и поддерживая организации, подобные FLAP".

Для птиц отражающая поверхность может казаться продолжением их окружения, заставляя многих птиц врезаться в окна без проверки. Меры, такие как нанесение визуальных знаков, таких как наклейки или покрытия, безопасные для птиц, могут снизить количество столкновений.

Этот конкурс набирает популярность благодаря усилиям по охране природы, сотрудничая с "Птицы на грани" (Birds on the Brink), благотворительной организацией, финансирующей проекты по сохранению птиц по всему миру. Согласно последнему исследованию BirdLife International, почти половина видов птиц в мире сокращается, и один из восьми находится на грани исчезновения.

Вилл Никolls, глава "Фотограф года", spoke to CNN о конкурсе, объясняя: "Визуализация существования дикой природы в кронах деревьев составляет половину битвы за возбуждение интереса к природе. Люди, как визуальные существа, эффективно воспринимают значение через фотографию".

Фотографы со всего мира подали более 23 000 снимков на конкурс, соревнуясь в восьми разных категориях. Титул "Молодой фотограф года" достался 14-летнему испанскому фотографу Андре́су Луи́су Доми́нгуэсу Бланко за яркий снимок поползня - небольшой птицы, подобной дятлу - спускающегося по дубу в Гразалеме, Испания.

Фотографии охватывают различные виды птиц, места и поведение, от смешных до глубоких сообщений. По словам Пола Стерри, члена совета попечителей "Птицы на грани", "Отличная фотография либо демонстрирует художественное мастерство, либо рассказывает убедительную историю".

Путешествуя по разным местам, многие любители птиц участвуют в этом конкурсе, чтобы привлечь внимание к бедам птичьей жизни. Признавая важность стекла, безопасного для птиц, в снижении количества столкновений с окнами, Хомонило активно пропагандирует его повсеместное внедрение во время своих поездок.

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