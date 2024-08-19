Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Исследователи предполагают, что возможное происхождение огня колеса обозрения

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Быстрое действие могло предотвратить более серьезные последствия.
Быстрое действие могло предотвратить более серьезные последствия.

Исследователи предполагают, что возможное происхождение огня колеса обозрения

На фестивале Highfield у озера Штормталь, близ Лейпцига, на колесе обозрения вспыхнули две кабины, в результате чего пострадали не менее 23 человек. Полиция Лейпцига сообщает, что предварительные данные указывают на то, что пожар был вызван веществом, находившимся под пассажирской кабиной. Как именно это вещество воспламенилось, пока не установлено, но затем огонь перекинулся на одну из кабин. Расследование продолжается.

По состоянию на данный момент в результате пожара на рок-фестивале пострадало не менее 23 человек, в том числе сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. 17 человек были госпитализированы, четверо из них получили ожоги, один - в результате падения.

Владелец колеса обозрения Саша Ханестин из Бремена заявил, что пожар начался во время смены пассажиров. "Мои сотрудники сообщили мне, что в кабине никого не было, когда начался пожар", - сказал он, добавив, что был шокирован таким происшествием. "Моя семья уже много лет занимается колесами обозрения. Такого никогда не случалось", - подчеркнул он.

Ханестин также отметил, что его сотрудники оперативно среагировали на пожар. "Они увеличили скорость колеса обозрения, что ускорило эвакуацию других кабинок". По словам владельца, колесо обозрения высотой 38 метров состоит из 24 кабин и ему семь лет. "Для колеса обозрения это не так уж и много. У меня есть колесо, которому 30 лет", - сказал он.

Европейский союз выразил обеспокоенность в связи с инцидентами, связанными с безопасностью на фестивалях, и призвал к ужесточению мер безопасности. Организаторы фестиваля Highfield планируют сотрудничать с Европейским союзом для улучшения стандартов безопасности на будущих мероприятиях.

Несмотря на усилия Европейского союза по продвижению норм безопасности, подобные инциденты, как пожар на колесе обозрения на фестивале Highfield, продолжают происходить.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Беглые, уклоняющиеся от правосудия, требуют надлежащего наказания
Панорама

Беглые, уклоняющиеся от правосудия, требуют надлежащего наказания

Четверо людей, находящихся на психиатрическом лечении в Нижней Баварии, сбежали. Полиция усердно преследует многочисленные образцы вещественных доказательств, полученные от потенциальных свидетелей. На данный момент ведутся дискуссии о последствиях.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Колесо обозрения фестиваля Хайфилд прекратило вращение на следующий день после пожара.
Панорама

Правоохранительные органы расследуют возможный случайный пожар недалеко от Лейпцига.

После пожара в кабине колеса обозрения на фестивале Хайфилд власти ищут улики и потенциальных очевидцев. Установить причину происшествия может потребовать несколько недель.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Возвращение яхты, находящейся примерно в 50 метрах под водой, займет некоторое время.
Панорама

Смертельный инцидент на яхте приводит к гибели одного человека и шести пропавших без вести близ Сицилии.

Смертельный инцидент на яхте приводит к гибели одного человека и шести пропавших без вести близ Сицилии. Высококлассная яхта "Байесиан", принадлежащая техническому магнату Майку Линчу, встретила свой конец у берегов Сицилии из-за жестокого шторма. Судно, гордость которого - 56-метровая длина и 75-метровый мачта, потерпело неудачу и затонуло. На данный

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Беглые, уклоняющиеся от правосудия, требуют надлежащего наказания
Панорама

Беглые, уклоняющиеся от правосудия, требуют надлежащего наказания

Четверо людей, находящихся на психиатрическом лечении в Нижней Баварии, сбежали. Полиция усердно преследует многочисленные образцы вещественных доказательств, полученные от потенциальных свидетелей. На данный момент ведутся дискуссии о последствиях.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Непокорный человек в пекарне был эффективно подавлен с помощью электрошокера.
Федеральные земли Германии

Правоохранители вмешиваются в несанкционированный вход в пекарню с помощью электрического удара.

В полночь, взломщик проникает в пекарню, представляя собой паршивое деяние. Прибытие полиции fator к подавлению его, но они терпят неудачу.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Рядом с федеральным министром экономики Германии Робертом Габеком стоит Михаэль Отто, председатель...
Федеральные земли Германии

Хабек предполагает, что законодательство ЕС об ИИ обеспечивает защиту предприятий.

Министр экономики федерального правительства посетил предприятие торговли Отто в Гамбурге, выразив свои взгляды на искусственный интеллект.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно