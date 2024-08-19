Исследователи предполагают, что возможное происхождение огня колеса обозрения

На фестивале Highfield у озера Штормталь, близ Лейпцига, на колесе обозрения вспыхнули две кабины, в результате чего пострадали не менее 23 человек. Полиция Лейпцига сообщает, что предварительные данные указывают на то, что пожар был вызван веществом, находившимся под пассажирской кабиной. Как именно это вещество воспламенилось, пока не установлено, но затем огонь перекинулся на одну из кабин. Расследование продолжается.

По состоянию на данный момент в результате пожара на рок-фестивале пострадало не менее 23 человек, в том числе сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. 17 человек были госпитализированы, четверо из них получили ожоги, один - в результате падения.

Владелец колеса обозрения Саша Ханестин из Бремена заявил, что пожар начался во время смены пассажиров. "Мои сотрудники сообщили мне, что в кабине никого не было, когда начался пожар", - сказал он, добавив, что был шокирован таким происшествием. "Моя семья уже много лет занимается колесами обозрения. Такого никогда не случалось", - подчеркнул он.

Ханестин также отметил, что его сотрудники оперативно среагировали на пожар. "Они увеличили скорость колеса обозрения, что ускорило эвакуацию других кабинок". По словам владельца, колесо обозрения высотой 38 метров состоит из 24 кабин и ему семь лет. "Для колеса обозрения это не так уж и много. У меня есть колесо, которому 30 лет", - сказал он.

Европейский союз выразил обеспокоенность в связи с инцидентами, связанными с безопасностью на фестивалях, и призвал к ужесточению мер безопасности. Организаторы фестиваля Highfield планируют сотрудничать с Европейским союзом для улучшения стандартов безопасности на будущих мероприятиях.

Несмотря на усилия Европейского союза по продвижению норм безопасности, подобные инциденты, как пожар на колесе обозрения на фестивале Highfield, продолжают происходить.

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