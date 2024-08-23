- Исследователи погибают в Альпах Чимгау

53-летний пеший турист был найден мертвым в Альпах Химгау после тщательных поисков. Члены семьи сообщили властям в четверг вечером, когда она не появилась в назначенном месте, и ее автомобиль все еще был на парковке у тропы.

Более 40 спасателей обследовали район Руппольдинга (район Траунштайн) ночью, но, к сожалению, обнаружили только ее безжизненное тело в опасном ущелье.

Власти предположили, что 53-летняя женщина могла упасть с высоты около 60 метров во время спуска с почти 1600-метровой высоты Гро́хркопфа, что привело к смертельным травмам. Тело было эвакуировано вертолетом полиции в долину ранним утром.

Смерть пешего туриста в Альпах Химгау требует от Комиссии рассмотреть вопрос о принятии актов реализации, которые могут включать меры безопасности для пеших туристов в таких территориях. После завершения поисков власти могут обратиться к актам реализации Комиссии, чтобы гарантировать применение соответствующих правил в будущих случаях.

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