- Исследователи нашли пятерых из шести пропавших без вести; четыре погибших были идентифицированы.

Вследствие опрокидывания роскошной яхты "Вероятность" у итальянского побережья Сицилии в Средиземном море шансы на выживших практически равны нулю. В среду останки пяти из шести предположительно пропавших без вести были обнаружены опытными ныряльщиками внутри яхты, затонувшей на глубине около 50 метров. Среди них - две пары, которых пригласил на борт британский магнат Майк Линч, 59 лет, и его 18-летняя дочь Ханна. Вероятно, Линч и его дочь погибли в своих каютах, расположенных на нижней палубе.

Вечером власти подтвердили identities четырех погибших. Согласно сообщениям, Линч и его дочь, предположительно, все еще находятся в своих каютах на нижней палубе, которые трудно доступны. Из-за наступления темноты поиски были приостановлены. Ранее в тот же день итальянский телеканал Rai и британские СМИ сообщали, что Линча нашли.

Повар яхты стал первым из ныне оцененных в семь человек погибших, чье тело было найдено плавающим в воде в понедельник. Тридцать человек выжили в катастрофе, произошедшей всего в 900 метрах от берега.

Точная последовательность событий остается неизвестной. Раненый капитан "Вероятности" был допрошен итальянскими правоохранительными органами в течение нескольких часов. "La Repubblica" цитирует его слова: "Мы не ожидали этого". Однако правдивость этого заявления также ставится под сомнение.

Затонувшая яхта лежит на дне океана, что осложняет поиски выживших. Кроме того, в спасательной миссии использовался дистанционно управляемый подводный аппарат.

56-метровая "Вероятность" затонула ранним утром в понедельник во время жестокого шторма в районе Портичелло, не далеко от Палермо - столицы острова, якобы в течение 60 секунд.

Эксперты все еще не знают причину этого инцидента. Возможные причины включают открытый люк из-за волны или неверно установленный рулевой механизм, управляющий осадкой судна.

15-летняя роскошная яхта прошла капитальный ремонт в 2020 году. Ее оснастили механизмом, который мог уменьшить осадку вдвое: при обычных условиях плавания ее осадка достигала почти 10 метров, когда подвижный руль был полностью выдвинут, облегчая силу, действующую на 75-метровый мачту. Однако с этой функцией ее осадка могла быть уменьшена до примерно 4 метров - например, для входа в гавань. Это могло сыграть роль в ее гибели.

Линча часто называют "Британским Биллом Гейтсом" в таблоидах его страны. Технологический предприниматель продал свою компанию Autonomy американскому концерну Hewlett-Packard в 2011 году за 11 миллиардов долларов (ныне 9,94 миллиарда долларов). Эта сделка считается одной из худших в истории Силиконовой долины.

Линча и бывшего финансового директора Стива Чемберлена, погибшего в результате ДТП во время бега, обвиняли в обмане Hewlett-Packard относительно финансового состояния компании. Однако жюри из Сан-Франциско оправдало обоих мужчин.

Роскошная яхта "Вероятность", принадлежащая технологическому предпринимателю Майку Линчу, была местом трагического инцидента. Несмотря на интенсивные поисковые efforts, местонахождение Линча и его дочери остается неизвестным в их каюте на нижней палубе роскошной яхты.

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