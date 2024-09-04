- Исследователи ищут средневековые сооружения вблизи Дрездена

Археологи обнаружили фрагменты исторических сооружений на окраине центра Дрездена, на старом местеEast GermanComputer Combine Robotron. На данный момент они обнаружили засыпанные подвалы 19 века и в настоящее время ведут раскопки между архитектурными остатками, в основном обнаруживая фарфор, стекло и бытовую керамику 18 и 19 веков.

По словам Кристофа Хайерманна из Государственного управления по археологии, есть также деформированные стеклянные объекты из-за жара после бомбардировки Дрездена 13 февраля 1945 года. После первоначальной уборки начинается кропотливая работа. Археологи считают, что на этом месте также могут быть следы более старых зданий.

Хайерманн объяснил, что эта область когда-то была за пределами городского центра и была характеризовалась сельскохозяйственным использованием и небольшими зданиями. "Богатые семьи построили сады с небольшими дворцами там в 18 веке", - сказал он. Эти были разрушены во время осады в Семилетнюю войну (1756-1763) - и городской район, который возник в 19 веке, также был разрушен к концу Второй мировой войны.

Государственное управление подозревает еще более старые следы в земле. "Уже есть более старые находки в земле, которые свидетельствуют о раннесовременных погребах 15 века", - сказал Хайерманн. Керамика из Высокого Средневековья также указывает на то, "что здесь должны были быть более ранние поселения".

Из 525 находок на данный момент - это структуры и подвалы гражданского строительства с 18 века до 1945 года, четыре возможных позднесредневековые/раннесовременные погреба и один не датированный план здания предшественника, "вероятно, заброшенный около 1600 года или вскоре после этого", а также культурные слои из Высокого Средневековья.

Девятичленная команда продолжит раскопки на почти 5000 квадратных метров, незастроенной территории с 1945 года, рядом со старым зданием Robotron, которое было снесено, оставив только бывшую столовую - архитектурный памятник восточному модернизму - перед строительством там жилой зоны с подземными гаражами.

Археологические находки свидетельствуют о наличии небольших сооружений, так как эти находки включают фрагменты шириной менее 30 см. Кроме того, небольшие здания, которые существовали в этой области до Семилетней войны, могли бы входить в эту категорию.

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