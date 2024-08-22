Исследование возможного воздействия: Диетологи высказываются по поводу спорных видео о потреблении пищи, которые называются мукбангами.

Есть большие количества пищи за один раз обычно не полезно для обычных приемов пищи, но видео, демонстрирующие это явление, известное как "мукbang", набрали почти 5,8 миллиона просмотров. Термин "мукbang" происходит от сочетания корейских слов "меокда", что означает "есть", и "бангсонг", что переводится как "вещание". Видео "мукbang" обычно включают в себя одного человека, потребляющего большие количества пищи, в то время как он общается со своей онлайн-аудиторией, все это снимается на камеру.

Интерес к "мукбангу" значительно вырос, особенно на YouTube и TikTok, где контент-креторы часто используют этот термин в своих видео "поесть со мной" или "пообедать со мной". К середине августа на TikTok было более 4 миллионов видео с хэштегом "мукbang".

Видео "мукbang" показывают влиятельных лиц, некоторые из которых имеют миллионы подписчиков, которые наслаждаются различными текстурными продуктами на камеру, позволяя слушателям услышать звуки их полного рта от хруста и причмокивания. Некоторые комбинации пищи могут быть неожиданными и даже неаппетитными, но зрители, кажется, не могут оторвать от них глаз.

Медицинские работники, такие как диетологи, выразили обеспокоенность возможным влиянием этой тенденции на зрителей.

Что объясняет популярность "мукбанга"?

Термин "мукbang" начал набирать популярность на YouTube в начале 2015 года, согласно данным Google Trends, и с тех пор не снижается. Для поиска вне платформы пик поискового запроса пришелся на начало глобальной пандемии коронавируса в марте 2020 года.

Зрители могут быть притянуты к видео "мукbang", чтобы испытать чувство связи, как будто они сидят за столом с создателем "мукбанга", считает Грейс Дероша, зарегистрированный диетолог из Мичигана.

"Кианна", создатель контента "мукbang" с более чем миллионом подписчиков, раскрывает, что ее самые популярные видео, как правило, показывают пищу, которая производит звуки, подобные АСМР. Она начала свой путь "мукбанга" как зритель восемь лет назад и теперь записывает около трех-пяти видео в неделю из своей машины, пробуя различные блюда из популярных ресторанных цепочек или приготовленные дома. Иногда она экспериментирует с необычными блюдами, такими как пицца, покрытая конфетами, или сосиски, покрытые конфетами, чтобы удивить свою аудиторию хрустящими звуками и шокированными реакциями, она объясняет.

"Многие люди просто используют это для развлечения", - сказала она. "Иногда они просто говорят, что еда выглядит вкусно".

Озабоченность диетологов по поводу "мукбанга"

Исследование, опубликованное в январе 2020 года, проанализировало более 5000 видео "мукbang" на YouTube и обнаружило, что те, которые были наименее здоровыми, например, показывающие чрезмерное потребление пищи в короткий промежуток времени или показывающие реактивно острую или непривлекательную пищу, которая может вызвать дискомфорт или вред, получили значительно больше просмотров, чем менее экстремальные видео.

Дероша опасается, что более экстремальные видео могут потенциально побудить некоторых зрителей переедать или избегать определенных продуктов или даже привести к дефициту питательных веществ.

Люди, страдающие расстройствами пищевого поведения, могут использовать эти видео, чтобы удовлетворить иллюзию еды, не потребляя фактически пищу, указала Сюзанн Фишер, зарегистрированный диетолог из Флориды, которая работает с пациентами, стремящимися улучшить свои отношения с пищей.

"Я думаю, что многое в этом почти вуайеристическое по своей природе, романтизируя то, как было бы здорово съесть такое большое количество пищи", - сказала Фишер.

Зрители, которые не могут различить, что происходит за кадром, могут поверить, что еда съедается, но создатель "мукбанга" может сплевывать ее между дублями, дополнительно отмечает Фишер.

Кианна сказала, что пытается быть честной со своей аудиторией в комментариях, раскрывая, что она часто не ест всю пищу, показанную, и занимается упражнениями вне кадра.

"Есть многое, что происходит за кулисами этого", - объяснила она. "Я думаю, что людям просто нужно использовать это для развлечения и не воспринимать это слишком серьезно, потому что, в конце концов, это просто социальные сети. Социальные сети не обязательно реальны, так что вы не можете верить всему, что видите".

Не все "мукбаны" одинаковы

Некоторые видео "мукbang" могут оказать положительное влияние, например, те, которые побуждают других попробовать здоровые рецепты, отмечает Дероша. "Это могло бы потенциально служить вдохновением для кого-то, чтобы выйти из своей зоны комфорта и попробовать что-то новое".

Розмари Дехеса - создатель контента с более чем полмиллиона подписчиков в TikTok, которая разместила видео "мукbang", включающие приготовление, еду и упражнения, с 2022 года. Она наслаждается созданием и распространением контента "мукbang", чтобы соединиться с другими, кто разделяет страсть к еде по всему миру, она сказала.

"Еда объединяет людей", - сказала она. "Если контент позитивный и развлекательный, я думаю, нет проблем".

"Люди часто спрашивают: 'Как вы поддерживаете такую ​​прекрасную фигуру?' Я просто убеждаюсь, что я регулярно активен", - упомянула Дехеса. Она следует стратегии периодического ограничения калорий, достигает своей ежедневной цели по шагам и проводит почти 3 часа в упражнениях в день.

"Я делаю упор на честность в этом, так как это большая часть моей жизни - еда и фитнес. Я действительно люблю и то, и другое", - сказала она.

Дероша подчеркивает важность личных целей здоровья, которые могут отличаться от того, что кто-то другой демонстрирует в Интернете. Баланс голода с сочетанием здоровых продуктов и желанных "вкусностей" является ключевым моментом, который она советует.

Д’Элия предложил практиковать осознанность во время просмотра видео и во время ежедневных приемов пищи. Обращайте внимание на то, как разные продукты влияют на ваше психическое благополучие.

"Если вы чувствуете усталость в течение дня или раздражительность, примите минуту, чтобы проверить. Когда была моя последняя еда? Что я ел? Было ли это сбалансировано?" - предложил Д’Элия. Используйте эти размышления как ориентир, чтобы определить, "Кажется, я чувствую себя так после потребления этого; давайте посмотрим, как я буду себя чувствовать, если я потреблю по-другому".

Мукбаны часто выделяют фастфуд или жареные продукты, которые аппетитно смотреть из-за их насыщающего хруста. Фишер рекомендовал воспринимать пищу как спектр, а не маркировать определенные выборы как "неправильные".

"Я не предлагаю вам пировать на жареной пище на каждом приеме пищи, но также будьте осторожны, чтобы не унижать каждую еду, которая появляется", - предложил Фишер. "Нахождение баланса в вашем образе жизни жизненно важно в этом отношении".

Несмотря на то, что медицинские работники выражают обеспокоенность потенциальным воздействием мукбана на здоровье зрителей, некоторые зрители привлечены к видео для развлечения или для опыта чувства связи. Например, Кианна, популярный создатель мукбана, раскрывает, что ее наиболее просматриваемые видео часто включают звуки еды, подобные АСМР.

Популярность мукбана можно связать с его способностью предлагать чувство связи и развлечения, так как зрители чувствуют, что они делят еду с создателем. Это погружение в еду на камеру иногда может привести к неожиданным сочетаниям продуктов, которые держат зрителей в напряжении, например, как пицца в конфетах или сосиски Кианны. Тем не менее, важно, чтобы зрители сохраняли осознание своего здоровья, так как экстремальные мукбаны могут неосознанно побуждать к перееданию или расстройствам пищевого поведения.

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