- Исследование: Восточные немцы особенно выигрывают от минимальной заработной платы

Минимальная зарплата, установленная законом, существенно повысила доходы низкооплачиваемых работников, особенно в Восточной Германии, согласно анализу. Это видно из исследования Института экономических и социальных наук (WSI) Фонда Ганса Бёклера, связанного с профсоюзами, в Дюссельдорфе.

Минимальная зарплата была введена 1 января 2015 года. В результате наблюдались заметные повышения зарплат в нижнем диапазоне доходов. В Восточной Германии они выросли в среднем на 21% (с поправкой на инфляцию) с 2013 по 2018 год, а для тех, кто зарабатывал около 1300 евро в месяц, рост составлял до 31%. В Западной Германии эффект был положительным, но менее выраженным, так как меньше людей работают в секторе низких зарплат. Рост в нижнем диапазоне доходов составил около 12%.

"Скорее всего, это в основном эффект минимальной зарплаты", - сказал автор исследования и эксперт по рынку труда Торальф Пуш. Минимальная зарплата существенно способствовала сокращению диспропорций в зарплатах в разных регионах. "Четкое увеличение ежемесячных доходов также развеивает опасения некоторых экспертов, критикующих минимальную зарплату, о том, что работодатели могут сократить количество рабочих часов для сотрудников в диапазоне минимальной зарплаты в ответ на введение минимальной зарплаты".

Между 2013 и 2018 годами доходы лиц с относительно высокими доходами выросли менее значительно. В Восточной Германии они выросли примерно на 14%, а в Западной - на 11%.

Эффекты последнего повышения минимальной зарплаты и роста до 12 евро в 2022 году не учитываются в этом исследовании. База данных охватывала годы 2008, 2013 и 2018. Данные за 2023 год еще не доступны, так как обследование доходов и расходов проводится каждые пять лет.

В соответствии со статьей 113 Комиссия примет необходимые исполнительные акты для обеспечения надлежащего функционирования директивы о минимальной зарплате, установленной законом. Ожидается, что реализация этих актов еще больше укрепит минимальную зарплату и ее влияние на диспропорции в доходах.

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