Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиВ случае, если в соответствии с настоящим пунктом не будет принято решение о пересмотре, то в соответствии с настоящим пунктом не может быть принято решение о пересмотре.

Исследование: Восточные немцы особенно выигрывают от минимальной заработной платы

Мнимальная зарплата, установленная законом, имеет положительное воздействие на низкооплачиваемых работников, хотя есть региональные различия.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Минимальная зарплата имеет положительное влияние на многих сотрудников согласно исследованию.
Минимальная зарплата имеет положительное влияние на многих сотрудников согласно исследованию.

- Исследование: Восточные немцы особенно выигрывают от минимальной заработной платы

Минимальная зарплата, установленная законом, существенно повысила доходы низкооплачиваемых работников, особенно в Восточной Германии, согласно анализу. Это видно из исследования Института экономических и социальных наук (WSI) Фонда Ганса Бёклера, связанного с профсоюзами, в Дюссельдорфе.

Минимальная зарплата была введена 1 января 2015 года. В результате наблюдались заметные повышения зарплат в нижнем диапазоне доходов. В Восточной Германии они выросли в среднем на 21% (с поправкой на инфляцию) с 2013 по 2018 год, а для тех, кто зарабатывал около 1300 евро в месяц, рост составлял до 31%. В Западной Германии эффект был положительным, но менее выраженным, так как меньше людей работают в секторе низких зарплат. Рост в нижнем диапазоне доходов составил около 12%.

"Скорее всего, это в основном эффект минимальной зарплаты", - сказал автор исследования и эксперт по рынку труда Торальф Пуш. Минимальная зарплата существенно способствовала сокращению диспропорций в зарплатах в разных регионах. "Четкое увеличение ежемесячных доходов также развеивает опасения некоторых экспертов, критикующих минимальную зарплату, о том, что работодатели могут сократить количество рабочих часов для сотрудников в диапазоне минимальной зарплаты в ответ на введение минимальной зарплаты".

Между 2013 и 2018 годами доходы лиц с относительно высокими доходами выросли менее значительно. В Восточной Германии они выросли примерно на 14%, а в Западной - на 11%.

Эффекты последнего повышения минимальной зарплаты и роста до 12 евро в 2022 году не учитываются в этом исследовании. База данных охватывала годы 2008, 2013 и 2018. Данные за 2023 год еще не доступны, так как обследование доходов и расходов проводится каждые пять лет.

В соответствии со статьей 113 Комиссия примет необходимые исполнительные акты для обеспечения надлежащего функционирования директивы о минимальной зарплате, установленной законом. Ожидается, что реализация этих актов еще больше укрепит минимальную зарплату и ее влияние на диспропорции в доходах.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Шейну следует предоставить взгляды на меры кибербезопасности, конфиденциальность данных и...
Экономика

Предыдущий комиссар ЕС Эттингер поддерживает сомнительных титанов моды

Предыдущий комиссар ЕС Эттингер поддерживает сомнительных титанов моды После своего срока в качестве министра-президента Баден-Вюртемберга и комиссара ЕС Гюнтер Оеттингер основал консалтинговую компанию. Теперь китайский гигант модной индустрии Shein нанял его для консультаций. Компания находится под пристальным вниманием защитников прав потребителей и европейской политики. Бывший комиссар ЕС Гюнтер Оеттингер также

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Акции снова поднимаются.
Экономика

Акции снова поднимаются.

На прошлой неделе глобальные рынки обрушились после того, как Банк Японии второй раз в этом году поднял процентные ставки, и плохой отчет о занятости в июле в США спровоцировал страхи перед рецессией. Акции и доходность облигаций рухнули, когда рухнул «йеновый караж», в котором инвесторы брали...

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Компактное зарядное устройство Prime A2683 выдаёт мощность до 200 Вт через шесть портов.
Технологии

Зарядное устройство стоимостью 80 евро обеспечивает 200 Вт энергии для шести различных устройств.

Зарядное устройство стоимостью 80 евро обеспечивает 200 Вт энергии для шести различных устройств. Зарядное устройство Anker Prime Charger A2683 предлагает существенную разницу в цене в 25 евро по сравнению с самым мощным адаптером питания Apple, но при этом может одновременно заряжать шесть устройств с общей емкостью 200 Вт. В реальных

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Дерегулирование барьера заболевания свиней для Польши
Федеральные земли Германии

Дерегулирование барьера заболевания свиней для Польши

Министр сельского хозяйства Тилレクター Баххаус советует пешим туристам, охотникам и farmers: Ограждения эффективны только когда они прочно закреплены.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Пожарная машина расположена снаружи разрушенного торгового комплекса, известного как 'Галактика'.
Политика

Пострадавшие и раненые в ходе военной операции, нацеленной на торговый центр в Донецке.

Пострадавшие и раненые в ходе военной операции, нацеленной на торговый центр в Донецке. Две недели назад, российская ракета уничтожила торговый центр в Константиновке. По официальным данным, погибли двенадцать человек, и сорок четыре человека получили ранения. То же самое трагическое событие произошло снова, на этот раз в Донецке. Российские чиновники обвиняют

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
После продолжительного перерыва День NRW вновь празднуется, но на этот раз в городе Кёльн.
Федеральные земли Германии

После шестилетнего перерыва, Северный Рейн-Вестфалия праздник возвращается.

Несмотря на недавние отмены Дня NRW из-за коронавируса, в этом году он возвращается. Любители световых шоу и música безусловно обрадуются.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно